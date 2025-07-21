У Трампа подтвердили жесткий дедлайн: что произойдет с 1 августа

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Кравцев Сергей
Вашингтон не собирается продлевать паузу для введения пошлин. С августа тарифы вступят в силу. Такое заявление в интервью CBS News сделал министр торговли США Говард Лютник.
США. Фото: из открытых источников
Отмечается, что США не будут продлевать паузу для введения пошлин. С августа тарифы вступят в силу. Министр выразил уверенность, что администрация Дональда Трампа заключит торговые соглашения с партнерами в ближайшие недели. То есть до того, как против десятков стран вступят в силу высокие пошлины.
При этом он подтвердил, что тарифы вступят в силу 1 августа.
В июле Трамп разослал письма 25 торговым партнерам, включая Канаду, Мексику и Евросоюз. Президент предупредил их о повышении пошлин с 1 августа, если они не заключат сделку.
До этого администрация месяцами стимулировала страны к заключению торговых соглашений с США, но пока официально объявлено лишь о нескольких сделках.
Согласно опросу CBS, 61% американцев считают, что администрация слишком сосредоточена на пошлинах.
Однако Лютник заявил, что американский народ "полюбит соглашения, которые заключаем я и президент Трампа", и утверждает, что стратегия главы Белого дома по рассылке писем о тарифах привела к прогрессу.
Одними из наиболее пристально наблюдаемых — являются переговоры с ЕС. В прошлом году США торговали товарами с блоком из 27 стран на 975,9 млрд долларов. Это больше, чем с любой другой страной в отдельности.
Трамп в свою очередь пригрозил ввести 30% пошлину на экспорт в США начиная с августа, в отличие от 20%, которые он ненадолго ввел для Европы в апреле.
Лютник заявил, что он уверен, что США подпишут сделку. Дополнительно он назвал 1 августа "жестким сроком" и заявил, что США планируют начать взимать более высокие пошлины в начале следующего месяца, добавив, что "никаких отсрочек предоставлено не будет".
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