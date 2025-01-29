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У Трампа поняли, что погорячились: какое решение решили смягчить

AP пишет о том, что Марко Рубио добавил больше исключений в приказ о приостановлении предоставления международной помощи

сегодня, 12:35 comments2183
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Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марко Рубио добавил исключения в приказ, который останавливает предоставление международной помощи на 90 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press", со ссылкой на документ.

У Трампа поняли, что погорячились: какое решение решили смягчить

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Отмечается, что сначала Рубио освободил от паузы в финансировании только чрезвычайные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту.

Однако во вторник, 28 января, госсекретарь США согласился продолжить выделение денег на гуманитарные программы, которые предоставляют жизненно необходимые лекарства, медицинские услуги, еду, жилье и помощь на проживание.

В гуманитарном сообществе надеются, что такой шаг Рубио спасет больше программ, которые поддерживают жизнь беженцев, тяжелобольных и других людей по всему миру.

В то же время The New York Times пишет, что исключения не будут касаться любых программ по абортам, операции по смене пола или работы в сфере разнообразия.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки важных медикаментов в страны, получающие поддержку от Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Reuters.

Источники издания указывают на то, что 28 января подрядчики и партнеры, работающие с USAID, получили указания немедленно прекратить свою деятельность. Одно из таких сообщений было отправлено в крупную американскую консалтинговую компанию Chemonics. USAID активно работает в таких областях, как борьба с ВИЧ, малярией, туберкулезом, а также в вопросах контрацепции и здравоохранения матери и ребенка.




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