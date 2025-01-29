У Трампа поняли, что погорячились: какое решение решили смягчить

Государственный секретарь США Марко Рубио добавил исключения в приказ, который останавливает предоставление международной помощи на 90 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press", со ссылкой на документ.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Отмечается, что сначала Рубио освободил от паузы в финансировании только чрезвычайные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту.

Однако во вторник, 28 января, госсекретарь США согласился продолжить выделение денег на гуманитарные программы, которые предоставляют жизненно необходимые лекарства, медицинские услуги, еду, жилье и помощь на проживание.

В гуманитарном сообществе надеются, что такой шаг Рубио спасет больше программ, которые поддерживают жизнь беженцев, тяжелобольных и других людей по всему миру.

В то же время The New York Times пишет, что исключения не будут касаться любых программ по абортам, операции по смене пола или работы в сфере разнообразия.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки важных медикаментов в страны, получающие поддержку от Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Reuters.

Источники издания указывают на то, что 28 января подрядчики и партнеры, работающие с USAID, получили указания немедленно прекратить свою деятельность. Одно из таких сообщений было отправлено в крупную американскую консалтинговую компанию Chemonics. USAID активно работает в таких областях, как борьба с ВИЧ, малярией, туберкулезом, а также в вопросах контрацепции и здравоохранения матери и ребенка.



