У Трампа поняли, как говорить с Путиным и уже начали кампанию по загону его в стойло

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Ткачик Олеся
Команда избранного президента США Дональда Трампа начинает понимать, что российский диктатор Владимир Путин реагирует исключительно на проявления силы, заявил в эфире "Украинского Радио" генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
Владимир Путин
По его словам, взгляды в окружении Трампа претерпевают трансформацию. В частности, говорит эксперт, уже никто не говорит о нескольких днях или неделях для завершения войны в Украине.
Романенко добавил, что в команде Трампа начали осознавать, что Путин отверг любые мирные инициативы и лишь усиливает свои требования к Трампу. То есть, подчеркивает эксперт, становится очевидным, что единственный аргумент, который воспринимает Путин – это сила, и эту силу нужно демонстрировать. При этом Романенко обратил внимание на ужесточение санкций в нефтегазовой сфере, чего администрация Байдена долго не делала.
В то же время, генерал подчеркнул, что Украине необходимо самостоятельно работать на укрепление собственных позиций.
Кроме того, он обратил внимание, что сегодня украинские предприятия обеспечивают лишь около 20% потребностей Сил обороны в оружии и технике. Именно поэтому перед Украиной стоит огромный объем работы для расширения производственных мощностей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп заставит Путина выпрашивать мир.
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