У Трампа поняли, как говорить с Путиным и уже начали кампанию по загону его в стойло

Команда избранного президента США Дональда Трампа начинает понимать, что российский диктатор Владимир Путин реагирует исключительно на проявления силы, заявил в эфире "Украинского Радио" генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Владимир Путин

По его словам, взгляды в окружении Трампа претерпевают трансформацию. В частности, говорит эксперт, уже никто не говорит о нескольких днях или неделях для завершения войны в Украине.

Романенко добавил, что в команде Трампа начали осознавать, что Путин отверг любые мирные инициативы и лишь усиливает свои требования к Трампу. То есть, подчеркивает эксперт, становится очевидным, что единственный аргумент, который воспринимает Путин – это сила, и эту силу нужно демонстрировать. При этом Романенко обратил внимание на ужесточение санкций в нефтегазовой сфере, чего администрация Байдена долго не делала.

В то же время, генерал подчеркнул, что Украине необходимо самостоятельно работать на укрепление собственных позиций.

"Безусловно, развивать свой оборонно-промышленный комплекс, в частности, использовать территории наших союзников и совместные предприятия. И здесь, я бы сказал, есть прорыв, по сравнению с тем, как западные союзники вели себя до начала войны. Сейчас у нас большое продвижение вперед и по дронам и по радиолокационной борьбе. А они не желают отставать. Поэтому осторожно, но вкладывают средства в совместные предприятия и производство", – подчеркнул Романенко.

Кроме того, он обратил внимание, что сегодня украинские предприятия обеспечивают лишь около 20% потребностей Сил обороны в оружии и технике. Именно поэтому перед Украиной стоит огромный объем работы для расширения производственных мощностей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп заставит Путина выпрашивать мир.



