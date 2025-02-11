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У Трампа поставят европейцев перед выбором, если те и дальше хотят поддерживать Украину

Reuters пишет о том, что у Трампа будут призывать Европу покупать больше американского оружия для Украины

сегодня, 14:53
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Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа намерена подтолкнуть европейских союзников к тому, чтобы они покупали большее количество американского оружия для Украины перед возможными мирными переговорами с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", ссылаясь на двух людей, которые осведомлены в этом вопросе.

У Трампа поставят европейцев перед выбором, если те и дальше хотят поддерживать Украину

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Этот план, если он будет официально утвержден, даст определенное успокоение украинским лидерам, которые опасаются, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь стране, чьи военные медленно теряют территорию под ожесточенным российским наступлением на востоке страны. Европейские страны ранее уже покупали американское оружие для Украины во времена администрации Байдена", — подчеркивают в издании.

По информации источников издания, американские чиновники, среди которых спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала", — цитирует Reuters слова своих собеседников.

В то же время в интервью изданию сам Келлог отказался подтвердить такой план.

"США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику. Существует много вариантов. Сейчас все в игре. Не обязательно, что в ближайшие 24 часа что-то изменится", – заявил спецпредставитель Трампа.

По его словам, поставки, которые были одобрены бывшим президентом США Джо Байденом, до сих пор поступают в Украину.

Также недавно американские чиновники отмечали, что администрация Трампа планирует вернуть миллиарды, которые США потратили на войну в Украине, поэтому по их словам, Европа должна делать больше для помощи Киеву.

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