У Трампа поставят европейцев перед выбором, если те и дальше хотят поддерживать Украину

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Кравцев Сергей
Администрация президента США Дональда Трампа намерена подтолкнуть европейских союзников к тому, чтобы они покупали большее количество американского оружия для Украины перед возможными мирными переговорами с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", ссылаясь на двух людей, которые осведомлены в этом вопросе.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По информации источников издания, американские чиновники, среди которых спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.
В то же время в интервью изданию сам Келлог отказался подтвердить такой план.
По его словам, поставки, которые были одобрены бывшим президентом США Джо Байденом, до сих пор поступают в Украину.
Также недавно американские чиновники отмечали, что администрация Трампа планирует вернуть миллиарды, которые США потратили на войну в Украине, поэтому по их словам, Европа должна делать больше для помощи Киеву.
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