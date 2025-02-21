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У Трампа придумали, как ускорить переговоры: Путин будет в восторге

Министр финансов США Бессент заявил, что США могут пересмотреть санкции против РФ, чтобы ускорить переговоры

сегодня, 06:38
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Кравцев Сергей

США могут пересмотреть санкции против России, если это будет полезным для достижения мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента.

У Трампа придумали, как ускорить переговоры: Путин будет в восторге

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото из открытых источников

"Министр финансов Скотт Бессент заявил в четверг, что США готовы либо усилить, либо отменить штрафы на основе готовности Кремля к переговорам", — пишет издание.

В материале нет прямой цитаты слов Бессента, в которой он заявил о возможности ослабления санкций против РФ. Однако указано, что в ответ на вопрос о потенциале корректировки санкций в любом направлении, министр финансов США назвал это "очень хорошей характеристикой".

На Ютуб-канале Bloomberg появилось видео всего разговора Бессента с журналистами.

"Я пересматриваю санкционную политику: почему мы делаем то, что делаем, была ли она эффективной, действуем ли мы в соответствии с реалиями XXI века, а не устаревшими методами?", — заявил он в этом интервью.

На уточнение журналистки, что нынешние санкции введены, в частности против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, Бессент заявил, что США могут сказать россиянам, чтобы они сели за стол переговоров с очень четким сообщением о том, что, если потребуется, Вашингтон может пойти на усиление санкций.

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Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что США сохранят санкции против России, но только до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", ссылаясь на свои источники.




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