У Трампа придумали, как ускорить переговоры: Путин будет в восторге

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Кравцев Сергей
США могут пересмотреть санкции против России, если это будет полезным для достижения мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента.
Министр финансов США Скотт Бессент. Фото из открытых источников
В материале нет прямой цитаты слов Бессента, в которой он заявил о возможности ослабления санкций против РФ. Однако указано, что в ответ на вопрос о потенциале корректировки санкций в любом направлении, министр финансов США назвал это "очень хорошей характеристикой".
На Ютуб-канале Bloomberg появилось видео всего разговора Бессента с журналистами.
На уточнение журналистки, что нынешние санкции введены, в частности против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, Бессент заявил, что США могут сказать россиянам, чтобы они сели за стол переговоров с очень четким сообщением о том, что, если потребуется, Вашингтон может пойти на усиление санкций.
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Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что США сохранят санкции против России, но только до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", ссылаясь на свои источники.
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