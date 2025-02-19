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В США заговорили о снятии санкций с РФ: Рубио намекнул, когда это произойдет

Bloomberg пишет о том, что госсекретарь США Рубио заверил союзников в Европе, что о снятии санкций с РФ можно будет говорить только по завершению войны в Украине

сегодня, 07:51
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Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что США сохранят санкции против России, но только до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", ссылаясь на свои источники.

В США заговорили о снятии санкций с РФ: Рубио намекнул, когда это произойдет

Марко Рубио. Фото из открытых источников

В материале говорится, что Марко Рубио в телефонном разговоре заверил своих европейских коллег, что санкции не будут сняты, если боевые действия будут продолжаться.

Как отмечает издание, многие из санкций были введены в партнерстве с европейскими союзниками. Поэтому возможное решение США о досрочном снятии ограничений нанесло бы серьезный удар по усилиям Европы лишить Путина денег, необходимых ему для финансирования войны.

"Заверения Рубио в отношении санкций могут стать облегчением для европейских союзников, которые опасались, что США смягчат парализующие финансовые санкции, которые администрация Байдена наложила на Россию за ее вторжение", — пишет "Bloomberg".

В то же время в отчете Госдепартамента о телефонном разговоре Рубио с европейскими союзниками санкции не упоминались, но говорилось, что страны "согласились оставаться в тесном контакте, для работы над достижением прочного прекращения конфликта в Украине".

Читайте также на портале "Комментарии" - Европейский Союз не намерен отменять санкции против России за ее агрессию в отношении Украины, даже, если США пойдут на этот шаг. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности, имплементации и упрощения Валдис Домбровскис перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам 18 февраля 2025 года в Брюсселе. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует Еврокомиссия.




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