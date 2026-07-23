У Трампа пробили дно реакцией на смертельные удары РФ по Киеву: шокирующее заявление

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. По его оценке, еженедельно Россия теряет от пяти до шести тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом он сказал во время общения с журналистами в столице Филиппин Манили.

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Вот насколько это кровавая война. Россияне, как я считаю, теряют более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это потрясающая цифра", — подчеркнул глава американской дипломатии.

Рубио также указал на необычный характер нынешней войны. По его словам, согласно имеющейся информации, впервые за длительное время количество погибших на поле боя превышает число раненых, что свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боевых действий.

Отдельно госсекретарь США прокомментировал российские атаки на украинские города, в частности, удары по Киеву, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

"Мы видели гибель гражданских, обстрелы в Киеве. Мы наблюдали определенный рост таких случаев. Естественно, эта война не пошла на пользу и Украине. Поэтому, по моему мнению, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец", — заявил Рубио.

По словам американского чиновника, Соединенные Штаты и дальше готовы содействовать поиску дипломатического решения и поддерживать переговорный процесс, если для этого появится реальная возможность.

"Мы готовы взять на себя эту роль, если представится такая возможность. Мы заявили об этом сегодня, и заявляли об этом и раньше", — подытожил госсекретарь США.

Портал "Комментарии" уже писал, что контрразведка и следователи Службы безопасности Украины установили новые факты использования Россией боеприпасов с обедненным ураном во время атак на украинскую территорию. По данным спецслужбы, опасные компоненты были обнаружены в ударных беспилотниках "Герань-2", которыми оккупанты обстреливали Черниговскую область в период с апреля по июнь 2026 года.