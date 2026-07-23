У Трампа пробили дно реакцією на смертельні удари РФ по Києву: шокуюча заява

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. За його оцінкою, щотижня Росія втрачає від п'яти до шести тисяч військових убитими та пораненими. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у столиці Філіппін Манілі.

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"Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5–6 тисяч солдатів на тиждень. Це приголомшлива цифра", — наголосив глава американської дипломатії.

Рубіо також звернув увагу на незвичний характер нинішньої війни. За його словами, відповідно до наявної інформації, вперше за тривалий час кількість загиблих на полі бою перевищує число поранених, що свідчить про надзвичайно високу інтенсивність бойових дій.

Окремо держсекретар США прокоментував російські атаки на українські міста, зокрема удари по Києву, які призводять до жертв серед мирного населення.

"Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край", — заявив Рубіо.

За словами американського посадовця, Сполучені Штати й надалі готові сприяти пошуку дипломатичного рішення та підтримувати переговорний процес, якщо для цього з'явиться реальна можливість.

"Ми готові взяти на себе цю роль, якщо трапиться така нагода. Ми заявили про це сьогодні, і заявляли про це й раніше", — підсумував держсекретар США.

Портал "Коментарі" вже писав, що контррозвідка та слідчі Служби безпеки України встановили нові факти використання Росією боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на українську територію. За даними спецслужби, небезпечні компоненти були виявлені в ударних безпілотниках "Герань-2", якими окупанти обстрілювали Чернігівську область у період із квітня по червень 2026 року.