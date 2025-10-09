У Трампа проблемы со здоровьем: новые фото раскрывают больше деталей

79-летний президент Соединенных Штатов был сфотографирован во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Овальном кабинете. СМИ обратили внимание на заметно набухшие лодыжки американского лидера, которые могут быть признаком проблем со здоровьем Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

7 октября были сделаны снимки президента США, которые мгновенно разошлись по сети. На них видно, как лодыжки Трампа выступают над черными туфлями. Это довольно сильно контрастировало с ногами 60-летнего Марка Карни и 41-летнего вице-президента Джей Ди Венса.

Щиколотки Трампа могут указывать на его проблемы со здоровьем. Фото: The Daily Beast

Это не первый случай, когда общественность обращает внимание на состояние ног президента. Еще в сентябре фотографы заметили схожие симптомы при его возвращении из официального визита с Великобритании.

Щиколотки Трампа выделяются на фоне ног Мелании. The Daily Beast/Reuters

Несмотря на внимание СМИ, представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что "президент имеет отличное здоровье". По его словам, Дональд Трамп остается "гольфистом чемпионского уровня" и владеет энергией, "которую большинство молодых людей даже представить не могут".

Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X публикует только фото и видео, где нижние части тела президента не видны. Это лишь подпитывает дискуссию о возможных попытках скрыть ухудшение физического состояния Трампа.

Еще летом у президента США была диагностирована хроническая венозная недостаточность. Это заболевание, при котором поврежденные вены замедляют возвращение крови к сердцу. Это состояние часто сопровождается отеками и болью в ногах и типично для пожилых людей. В то же время в Белом доме уверяют, что состояние Трампа стабильное и не влияет на выполнение им служебных обязанностей.

Кроме отеков, наблюдатели неоднократно замечали синяки на руках президента. СМИ фиксировали фотографии Трампа перед публичными выступлениями, где он использует макияж, чтобы скрыть подобные признаки. Как сообщили в администрации президента США, они якобы появляются из-за постоянных рукопожатий Трампа с другими мировыми лидерами.

