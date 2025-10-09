logo_ukra

BTC/USD

121943

ETH/USD

4428

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У Трампа проблеми зі здоров'ям: нові фото розкривають більше деталей
commentss НОВИНИ Всі новини

У Трампа проблеми зі здоров'ям: нові фото розкривають більше деталей

Нові фото Дональда Трампа з набряклими щиколотками знову викликали дискусію щодо його здоров’я. Білий дім запевняє, що президент у чудовій формі.

9 жовтня 2025, 09:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

79-річного президента Сполучених Штатів сфотографували під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Овальному кабінеті. ЗМІ звернули увагу на помітно набряклі щиколотки американського лідера, яка може бути ознакою проблем зі здоров’ям Трампа.

У Трампа проблеми зі здоров'ям: нові фото розкривають більше деталей

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

7 жовтня були зроблені знімки президента США, які миттєво розійшлися мережею. На них видно, як щиколотки Трампа виступають над чорними туфлями. Це доволі сильно контрастувало з ногами 60-річного Марка Карні та 41-річного віцепрезидента Джей Ді Венса.

У Трампа проблеми зі здоров'ям: нові фото розкривають більше деталей - фото 2

Щиколотки Трампа можуть вказувати на його проблеми зі здоров'ям. Фото: The Daily Beast

Це не перший випадок, коли громадськість звертає увагу на стан ніг президента. Ще у вересні фотографи помітили схожі симптоми під час його повернення з офіційного візиту з Великої Британії.

У Трампа проблеми зі здоров'ям: нові фото розкривають більше деталей - фото 2

Щиколотки Трампа виділяються на фоні ніг Меланії. The Daily Beast/Reuters

Попри увагу ЗМІ, представник Білого дому Куш Десаї заявив, що "президент має чудове здоров’я". За його словами, Дональд Трамп залишається "гольфістом чемпіонського рівня" та володіє енергією, "яку більшість молодих людей навіть уявити не можуть".

Офіційний акаунт Білого дому у соцмережі X публікує лише фото та відео, де нижні частини тіла президента не видно. Це лише підживлює дискусію про можливі спроби приховати погіршення фізичного стану Трампа.

Ще влітку у президента США діагностували хронічну венозну недостатність. Це захворювання, при якому пошкоджені вени уповільнюють повернення крові до серця. Цей стан часто супроводжується набряками та болем у ногах і є типовим для людей похилого віку. Водночас у Білому домі запевняють, що стан Трампа стабільний і не впливає на виконання ним службових обов’язків.

Окрім набряків, спостерігачі неодноразово помічали синці на руках президента. ЗМІ неодноразово фіксували фотографії Трампа перед публічними виступами, де він використовує макіяж, щоб приховати подібні ознаки. Як повідомили в адміністрації президента США, вони нібито з’являються через постійні рукостискання Трампа з іншими світовими лідерами. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Трампа міг статись інсульт.

Також "Коментарі" писали, що звіт про здоров'я Трампа розкриває нові факти про хвороби президента США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.thedailybeast.com/donald-trump-79-reveals-bulging-cankles-while-hosting-canadian-prime-minister-mark-carney/
Теги:

Новини

Всі новини