У Трампа проблеми зі здоров'ям: нові фото розкривають більше деталей

79-річного президента Сполучених Штатів сфотографували під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Овальному кабінеті. ЗМІ звернули увагу на помітно набряклі щиколотки американського лідера, яка може бути ознакою проблем зі здоров’ям Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

7 жовтня були зроблені знімки президента США, які миттєво розійшлися мережею. На них видно, як щиколотки Трампа виступають над чорними туфлями. Це доволі сильно контрастувало з ногами 60-річного Марка Карні та 41-річного віцепрезидента Джей Ді Венса.

Щиколотки Трампа можуть вказувати на його проблеми зі здоров'ям. Фото: The Daily Beast

Це не перший випадок, коли громадськість звертає увагу на стан ніг президента. Ще у вересні фотографи помітили схожі симптоми під час його повернення з офіційного візиту з Великої Британії.

Щиколотки Трампа виділяються на фоні ніг Меланії. The Daily Beast/Reuters

Попри увагу ЗМІ, представник Білого дому Куш Десаї заявив, що "президент має чудове здоров’я". За його словами, Дональд Трамп залишається "гольфістом чемпіонського рівня" та володіє енергією, "яку більшість молодих людей навіть уявити не можуть".

Офіційний акаунт Білого дому у соцмережі X публікує лише фото та відео, де нижні частини тіла президента не видно. Це лише підживлює дискусію про можливі спроби приховати погіршення фізичного стану Трампа.

Ще влітку у президента США діагностували хронічну венозну недостатність. Це захворювання, при якому пошкоджені вени уповільнюють повернення крові до серця. Цей стан часто супроводжується набряками та болем у ногах і є типовим для людей похилого віку. Водночас у Білому домі запевняють, що стан Трампа стабільний і не впливає на виконання ним службових обов’язків.

Окрім набряків, спостерігачі неодноразово помічали синці на руках президента. ЗМІ неодноразово фіксували фотографії Трампа перед публічними виступами, де він використовує макіяж, щоб приховати подібні ознаки. Як повідомили в адміністрації президента США, вони нібито з’являються через постійні рукостискання Трампа з іншими світовими лідерами.

