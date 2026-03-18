Главная Новости Мир США У Трампа раскрыли скрытую стратегию по Украине: зачем на самом деле США добиваются мира
У Трампа раскрыли скрытую стратегию по Украине: зачем на самом деле США добиваются мира

США готовы договариваться с Кремлем и даже стимулировать его экономику, ради глобального противостояния с Пекином

18 марта 2026, 07:43
Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжать переговоры с Россией по завершению войны против Украины, преследуя более масштабную цель – сдерживание Китая. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

У Трампа раскрыли скрытую стратегию по Украине: зачем на самом деле США добиваются мира

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, в команде Трампа рассчитывают, что прекращение войны, экономическое восстановление России и привлечение американского бизнеса могут со временем изменить баланс сил в мире и ослабить позиции Пекина. В Белом доме считают Китай главной геополитической угрозой, тогда как Россия рассматривается как потенциальный партнер в долгосрочной перспективе.

Несмотря на более чем год безрезультатных переговоров, спецпредставители Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают искать возможности для дипломатического прорыва.

В администрации прямо говорят о попытке "сближения с Россией", которое может создать новый баланс сил в противостоянии с Китаем. Однако такой подход вызывает обеспокоенность в Украине. Киев напоминает, что подобные попытки "перезагрузки" отношений с Москвой уже предпринимались в прошлом и не дали результата.

Скептически к плану относятся и аналитики: пока у власти находятся Владимир Путин и Си Цзиньпин, рассчитывать на разрыв их стратегического партнерства маловероятно.

Отдельное внимание уделяется энергетическому фактору. По данным Reuters, Китай закупает нефть у Ирана, России и Венесуэлы по ценам ниже рыночных, фактически получая скрытые субсидии на миллиарды долларов ежегодно. В Вашингтоне считают, что изменение этой схемы также может ударить по экономике КНР.

Таким образом, переговоры по Украине становятся частью более широкой геополитической игры, где ставки выходят далеко за пределы одного конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкции дали трещину: как Китай снова спасает Россию.




Источник: https://www.politico.com/news/2026/03/17/one-reason-trump-wont-give-up-on-putin-peace-deal-china-00831776
