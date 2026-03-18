У Трампа розкрили приховану стратегію щодо України: навіщо насправді США домагаються миру

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір продовжувати переговори з Росією щодо завершення війни проти України, переслідуючи масштабнішу мету – стримування Китаю. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела у Вашингтоні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у команді Трампа розраховують, що припинення війни, економічне відновлення Росії та залучення американського бізнесу можуть згодом змінити баланс сил у світі та послабити позиції Пекіна. У Білому домі вважають Китай головною геополітичною загрозою, тоді як Росія сприймається як потенційний партнер у довгостроковій перспективі.

Незважаючи на більш ніж рік безрезультатних переговорів, спецпредставники Трампа – Стів Уіткофф та Джаред Кушнер продовжують шукати можливості для дипломатичного прориву.

В адміністрації прямо говорять про спробу "зближення з Росією", яке може створити новий баланс сил у протистоянні з Китаєм. Однак такий підхід викликає занепокоєння в Україні. Київ нагадує, що подібні спроби "перезавантаження" відносин з Москвою вже робилися в минулому і не дали результату.

Скептично до плану належать і аналітики: поки при владі перебувають Володимир Путін та Сі Цзіньпін, розраховувати на розрив їхнього стратегічного партнерства малоймовірно.

Окрема увага приділяється енергетичному фактору. За даними Reuters, Китай закуповує нафту у Ірану, Росії та Венесуели за цінами нижчими за ринкові, фактично отримуючи приховані субсидії на мільярди доларів щорічно. У Вашингтоні вважають, що зміна цієї схеми може вдарити по економіці КНР.

Таким чином, переговори щодо України стають частиною ширшої геополітичної гри, де ставки виходять далеко за межі одного конфлікту.

