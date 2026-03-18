Головна Новини Світ США У Трампа розкрили приховану стратегію щодо України: навіщо насправді США домагаються миру
НОВИНИ

У Трампа розкрили приховану стратегію щодо України: навіщо насправді США домагаються миру

США готові домовлятися з Кремлем і навіть стимулювати його економіку заради глобального протистояння з Пекіном

18 березня 2026, 07:43
Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір продовжувати переговори з Росією щодо завершення війни проти України, переслідуючи масштабнішу мету – стримування Китаю. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела у Вашингтоні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у команді Трампа розраховують, що припинення війни, економічне відновлення Росії та залучення американського бізнесу можуть згодом змінити баланс сил у світі та послабити позиції Пекіна. У Білому домі вважають Китай головною геополітичною загрозою, тоді як Росія сприймається як потенційний партнер у довгостроковій перспективі.

Незважаючи на більш ніж рік безрезультатних переговорів, спецпредставники Трампа – Стів Уіткофф та Джаред Кушнер продовжують шукати можливості для дипломатичного прориву.

В адміністрації прямо говорять про спробу "зближення з Росією", яке може створити новий баланс сил у протистоянні з Китаєм. Однак такий підхід викликає занепокоєння в Україні. Київ нагадує, що подібні спроби "перезавантаження" відносин з Москвою вже робилися в минулому і не дали результату.

Скептично до плану належать і аналітики: поки при владі перебувають Володимир Путін та Сі Цзіньпін, розраховувати на розрив їхнього стратегічного партнерства малоймовірно.

Окрема увага приділяється енергетичному фактору. За даними Reuters, Китай закуповує нафту у Ірану, Росії та Венесуели за цінами нижчими за ринкові, фактично отримуючи приховані субсидії на мільярди доларів щорічно. У Вашингтоні вважають, що зміна цієї схеми може вдарити по економіці КНР.

Таким чином, переговори щодо України стають частиною ширшої геополітичної гри, де ставки виходять далеко за межі одного конфлікту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — санкції дали тріщину: як Китай знову рятує Росію.




Джерело: https://www.politico.com/news/2026/03/17/one-reason-trump-wont-give-up-on-putin-peace-deal-china-00831776
