У Трампа рассказали, как завершить войну: надеются, что Украина сохранит суверенитет

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Ткачик Олеся
Сенатор-республиканец Марк Рубио, занимающий влиятельную позицию в Комитете разведки Сената США, считает, что бывший президент Дональд Трамп стремится усилить позиции Украины в мирных переговорах с Россией.
Марко Рубио
Сенатор также отметил, что администрация Джо Байдена, представляемая Демократической партией, тоже признает, что конфликт завершится за столом переговоров.
На вопрос о том, согласен ли он с мнением кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса о возможности уступок по территориям, Рубио не дал прямого ответа. Он отметил, что результаты переговоров будут определять сами стороны и выразил надежду на сохранение суверенитета Украины.
Сенатор также отметил необходимость четкой определенности целей американской поддержки Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах.
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