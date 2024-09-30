У Трампа рассказали, как завершить войну: надеются, что Украина сохранит суверенитет

Сенатор-республиканец Марк Рубио, занимающий влиятельную позицию в Комитете разведки Сената США, считает, что бывший президент Дональд Трамп стремится усилить позиции Украины в мирных переговорах с Россией.

Марко Рубио

"Я не на стороне России, но к сожалению, реальность такова, что путь для Украины до окончания этого — это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим и, я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах", — сказал Рубио в интервью программе NBC Meet the Press.

Сенатор также отметил, что администрация Джо Байдена, представляемая Демократической партией, тоже признает, что конфликт завершится за столом переговоров.

"Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь большее влияние, чем российская", — добавил Рубио.

На вопрос о том, согласен ли он с мнением кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса о возможности уступок по территориям, Рубио не дал прямого ответа. Он отметил, что результаты переговоров будут определять сами стороны и выразил надежду на сохранение суверенитета Украины.

Сенатор также отметил необходимость четкой определенности целей американской поддержки Украины.

"Думаю, мы как американцы в реальности инвестируем миллиарды долларов в эти усилия и важно инвестируя в это говорить американскому налогоплательщику, на что именно идут эти средства. В конце концов, это не бесконечная война. Не так ли?", — добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах.



