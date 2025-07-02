У Трампа разоблачили наглую ложь Лукашенко по поводу запрета Украине атаковать РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что спецпредставитель президента США Кит Келлог якобы обещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по России". Однако Келлог в своем сообщении в соцсети X опроверг эти слова.

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1 июля российские и белорусские государственные СМИ распространили заявление Лукашенко, в котором он сообщил, что передал Келлогу позицию президента РФ Владимира Путина по поводу потенциального прекращения огня.

Лукашенко утверждал, что Москва якобы поддерживает идею перемирия, но не хочет, чтобы по территории России наносили удары "американскими, британскими или французскими" ракетами.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, Путин требует от Запада донести до президента Украины Владимира Зеленского просьбу не наносить удары по России. Тогда, по версии Лукашенко, Москва согласится на прекращение боевых действий.

"Эту позицию я довел до американцев и сказал: в этом нет ничего плохого. Спецпредставитель пообещал, что поработает в этом направлении", — заявил Лукашенко.

В то же время, Кит Келлог категорически опроверг заявление Лукашенко об ограничении ударов Украины по России, отметив, что его слова были вырваны из контекста.

По словам Келлога, во время разговора с Лукашенко речь шла о полном и безусловном прекращении огня между Россией и Украиной.

"Любые ограничения для Киева могли бы быть только в ответ на действия Москвы. Я ни разу не высказывался в поддержку продолжения войны Украиной без полного прекращения огня", — написал Келлог в Twitter.

Как уже писал портал "Комментарии", специальный представитель президента США по украинскому вопросу Кит Келлог отверг обвинения России в том, что якобы США и Украина тормозят процесс мирных переговоров. Он назвал такие заявления абсолютно безосновательными и манипулятивными.