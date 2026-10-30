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У Трампа решили защитить Путина перед Европой: какое жесткое требование озвучили

В Вашингтоне считают, что жесткие заявления европейских лидеров о войне в Украине представляют угрозу безопасности всего континента.

30 октября 2026, 10:40
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Клименко Елена

В последние недели представители Пентагона призвали чиновников нескольких стран НАТО смягчить публичные заявления относительно российской угрозы. В Вашингтоне считают, что отдельные высказывания европейских лидеров и чиновников могут негативно влиять на безопасность континента, сообщает Reuters со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о ситуации.

У Трампа решили защитить Путина перед Европой: какое жесткое требование озвучили

Фото: из открытых источников

По информации источников издания, американские оговорки касались, в частности, Литвы, Латвии и Эстонии. В то же время неизвестно, обращался ли Вашингтон с подобными рекомендациями к правительствам других европейских государств.

В Пентагоне отказались подробно комментировать эту информацию, отметив, что частные переговоры между союзниками должны оставаться конфиденциальными.  

Один из собеседников Reuters рассказал, что американскую сторону беспокоили заявления европейских лидеров о сложном положении России. В частности, речь шла об оценках, согласно которым Москва оказалась в тупике и прибегает к все более отчаянным шагам из-за фактического замедления российского вторжения в Украину.

Среди американских чиновников, выражавших такие оговорки, был руководитель политического управления Пентагона Элбридж Колби. Он также играет немаловажную роль в пересмотре численности американского военного контингента в Европе.

В то же время, журналистам не удалось выяснить, кто еще из представителей США принимал участие в соответствующих переговорах.

Портал "Комментарии" уже писал , что угрозы высадки российских войск в Херсоне пока нет, однако после проведения гуманитарной миссии в Олешках враг может усилить обстрелы города. Такой сценарий вполне реален. Об этом в эфире Radio NV заявил основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.



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