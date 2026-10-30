В последние недели представители Пентагона призвали чиновников нескольких стран НАТО смягчить публичные заявления относительно российской угрозы. В Вашингтоне считают, что отдельные высказывания европейских лидеров и чиновников могут негативно влиять на безопасность континента, сообщает Reuters со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о ситуации.

Фото: из открытых источников

По информации источников издания, американские оговорки касались, в частности, Литвы, Латвии и Эстонии. В то же время неизвестно, обращался ли Вашингтон с подобными рекомендациями к правительствам других европейских государств.

В Пентагоне отказались подробно комментировать эту информацию, отметив, что частные переговоры между союзниками должны оставаться конфиденциальными.

Один из собеседников Reuters рассказал, что американскую сторону беспокоили заявления европейских лидеров о сложном положении России. В частности, речь шла об оценках, согласно которым Москва оказалась в тупике и прибегает к все более отчаянным шагам из-за фактического замедления российского вторжения в Украину.

Среди американских чиновников, выражавших такие оговорки, был руководитель политического управления Пентагона Элбридж Колби. Он также играет немаловажную роль в пересмотре численности американского военного контингента в Европе.

В то же время, журналистам не удалось выяснить, кто еще из представителей США принимал участие в соответствующих переговорах.

Портал "Комментарии" уже писал , что угрозы высадки российских войск в Херсоне пока нет, однако после проведения гуманитарной миссии в Олешках враг может усилить обстрелы города. Такой сценарий вполне реален. Об этом в эфире Radio NV заявил основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.