У Трампа резко изменили отношение к Байдену: с какими призывами обратились

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его советники призывают действующего главу Белого дома Джо Байдена не слушать тех, кто говорит о том, что ему нужно сняться с предвыборной гонки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Washington Post.

Байден и Трамп. Фото: из открытых источников

Представители кампании Дональда Трампа считают, что он сможет победить на выборах даже в случае приговора суда по разным обвинениям, рассказали журналистам WP четыре источника, знакомых с частными дискуссиями.

Между тем, они также усиливают нападки на вице-президента Камала Харрис, которую будто бы считают самой вероятной альтернативой замене Байдена, если президент решит сняться с выборов.

В публикации отмечается, что публично Трамп и его сторонники отвергли предположение о том, что Байден может выйти из гонки, настаивая на том, что для демократов уже слишком поздно изменить курс.

В частном порядке они начали готовиться к разным возможностям и считают, что может быть труднее победить другого представителя Демократической партии — не Байдена или Харрис, пишет американское издание.

Сам Трамп в интервью радиоведущему Ричмонду Джону Рейду в понедельник заявил, что намерен проводить кампанию, независимо от того, кто будет его оппонентом. Экс-президент также сослался на результаты опроса, которые показывают, что он "справляется" с другими демократами так же хорошо или лучше.

"Самое смешное то, что мы сильно обыграли его в опросах, но никто другой не делает ничего лучше", — добавил Трамп он в интервью с радиоведущим Джоном Фредериксом в тот же день.

Как отмечает WP, для Трампа, привыкшего доминировать в заголовках в прессе, непривычно позволить Байдену сейчас быть в центре внимания. Но после дебатов он сохраняет "тишину", и публичные мероприятия не запланированы.

Близкий к кампании Трампа республиканец рассказал журналистам, что его советники рассчитывают на то, что Байден, на недавних дебатах выглядевший уставшим, "уязвим, и им нравится, где они находятся".

"Вы видите, что они совсем не в восторге от перспективы его выхода из гонки", — сказал Дэвид Аксельрод, главный стратег Барака Обамы.

Между тем, кампания Байдена и Белый дом настаивают на том, что президент не собирается отказываться от баллотирования, и планируют новую серию предвыборных мер и по крайней мере одно телевизионное интервью.

Также издание "Комментарии" сообщало – Джо Байден отреагировал на просьбу демократов сняться с президентской гонки.



