У Трампа резко изменили отношение к Байдену: с какими призывами обратились

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его советники призывают действующего главу Белого дома Джо Байдена не слушать тех, кто говорит о том, что ему нужно сняться с предвыборной гонки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Washington Post.
Байден и Трамп. Фото: из открытых источников
Представители кампании Дональда Трампа считают, что он сможет победить на выборах даже в случае приговора суда по разным обвинениям, рассказали журналистам WP четыре источника, знакомых с частными дискуссиями.
Между тем, они также усиливают нападки на вице-президента Камала Харрис, которую будто бы считают самой вероятной альтернативой замене Байдена, если президент решит сняться с выборов.
В публикации отмечается, что публично Трамп и его сторонники отвергли предположение о том, что Байден может выйти из гонки, настаивая на том, что для демократов уже слишком поздно изменить курс.
В частном порядке они начали готовиться к разным возможностям и считают, что может быть труднее победить другого представителя Демократической партии — не Байдена или Харрис, пишет американское издание.
Сам Трамп в интервью радиоведущему Ричмонду Джону Рейду в понедельник заявил, что намерен проводить кампанию, независимо от того, кто будет его оппонентом. Экс-президент также сослался на результаты опроса, которые показывают, что он "справляется" с другими демократами так же хорошо или лучше.
Как отмечает WP, для Трампа, привыкшего доминировать в заголовках в прессе, непривычно позволить Байдену сейчас быть в центре внимания. Но после дебатов он сохраняет "тишину", и публичные мероприятия не запланированы.
Близкий к кампании Трампа республиканец рассказал журналистам, что его советники рассчитывают на то, что Байден, на недавних дебатах выглядевший уставшим, "уязвим, и им нравится, где они находятся".
Между тем, кампания Байдена и Белый дом настаивают на том, что президент не собирается отказываться от баллотирования, и планируют новую серию предвыборных мер и по крайней мере одно телевизионное интервью.
Также издание "Комментарии" сообщало – Джо Байден отреагировал на просьбу демократов сняться с президентской гонки.
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