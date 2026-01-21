У Трампа резко прошлись по Европе: кто подпитывает войну в Украине

Министр финансов США Скотт Бессент на фоне тарифных угроз президента Дональда Трампа Евросоюза подверг критике Европу за разрешение на построение "Северного потока-2" и покупку российских энергоресурсов. Об этом говорится в заявлении Бессента, цитируемого британским изданием The Guardian.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Бессент подверг критике европейские страны за то, что в свое время они позволили Кремлю быстро построить нефтепровод "Северный поток-2". Также он считает, что именно ЕС виновен в обогащении путинского режима из-за покупки российских энергоресурсов, в том числе нефти.

По словам американского министра, недальновидность Европы позволила российскому диктатору Владимиру Путину создать военный бюджет и финансировать свою войну против Украины.

Высказался Бессент по вопросу торговых соглашений. По его словам, Европа, мол, сначала должна разрушить торговые барьеры внутри себя, а потом уже внешние торговые барьеры.

"Европа – это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, ограничивающих экономическую активность", – добавил он.

