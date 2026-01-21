У Трампа різко пройшлися по Європі: хто підживлює війну в Україні

Міністр фінансів США Скотт Бессент на тлі тарифних погроз президента Дональда Трампа Євросоюзу розкритикував Європу за дозвіл на побудову "Північного потоку-2" та купівлю російських енергоресурсів. Про це йдеться у заяві Бессента, якого цитує британське видання The Guardian.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

Бессент розкритикував європейські країни за те, що свого часу вони дозволили Кремлю швидко побудувати нафтопровід "Північний потік-2". Також він вважає, що саме ЄС винний у збагаченні путінського режиму через купівлю російських енергоресурсів, в тому числі нафти.

За словами американського міністра, недалекоглядність Європи дозволила російському диктатору Володимиру Путіну створити військовий бюджет та фінансувати свою війну проти Україну.

Висловився Бессент також щодо питання торгівельних угод. За його словами, Європа, мовляв, спочатку повинна зруйнувати торгівельні бар'єри всередині себе, а потім вже — зовнішні торгівельні бар'єри.

"Європа — це регуляторне болото, побудоване на бюрократії та нашаруванні правил, що обмежують економічну активність", — додав він.

