Головна Новини Світ США У Трампа різко пройшлися по Європі: хто підживлює війну в Україні
У Трампа різко пройшлися по Європі: хто підживлює війну в Україні

Скотт Бессент заявив, що купівля російської нафти живить війну Путіна

21 січня 2026, 11:57
Автор:
Кравцев Сергей

Міністр фінансів США Скотт Бессент на тлі тарифних погроз президента Дональда Трампа Євросоюзу розкритикував Європу за дозвіл на побудову "Північного потоку-2" та купівлю російських енергоресурсів. Про це йдеться у заяві Бессента, якого цитує британське видання The Guardian.

У Трампа різко пройшлися по Європі: хто підживлює війну в Україні

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

Бессент розкритикував європейські країни за те, що свого часу вони дозволили Кремлю швидко побудувати нафтопровід "Північний потік-2". Також він вважає, що саме ЄС винний у збагаченні путінського режиму через купівлю російських енергоресурсів, в тому числі нафти.

За словами американського міністра, недалекоглядність Європи дозволила російському диктатору Володимиру Путіну створити військовий бюджет та фінансувати свою війну проти Україну.

Висловився Бессент також щодо питання торгівельних угод. За його словами, Європа, мовляв, спочатку повинна зруйнувати торгівельні бар'єри всередині себе, а потім вже — зовнішні торгівельні бар'єри.

"Європа — це регуляторне болото, побудоване на бюрократії та нашаруванні правил, що обмежують економічну активність", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп направив українському лідеру Володимиру Зеленському запрошення приєднатися до Ради миру, пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Однак Україна поки не поспішає погоджуватися на пропозицію, оскільки серед запрошених до Ради є російський диктатор Володимир Путін і білоруський глава Олександр Лукашенко. Про що говорить такий крок Трампа? Чи є привід для хвилювання, що таким чином Вашингтон продовжує поетапно виводити Москву із ізоляції? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Володимир Зеленський заявив, що Росія є ворогом нашої держави, а тому участь України в будь-яких міжнародних форматах за присутності РФ виглядає вкрай проблематично. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp, коментуючи ініціативу створення так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.



