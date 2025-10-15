У Трампа сделали мощное заявление: что теперь ждет РФ, если Путин не прекратит войну

Министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Вашингтоне заверил, что Штаты готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

В американском ведомстве отметили, что Бессент "подтвердил готовность Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 с целью значительного усиления давления на Россию".

"Он (Бессент – ред.) отметил необходимость европейских союзников усилить давление не только на Россию, но и на любую страну, которая финансирует российскую военную машину путем закупки российской нефти", – говорится в сообщении Министерства финансов США.

Вместе с тем Свириденко поблагодарила Бессента за "акцент на санкциях".

"Благодарна секретарю Бессенту за позицию работать вместе со странами G7 для давления на агрессора и другие страны, которые спонсируют российские преступления через покупку российской нефти", – отметила Юлия Свириденко.

Кроме того Юлия Свириденко сообщила позитивную новость о том, что "Американско- украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать".

"Остается еще несколько важных решений для полного функционирования Фонда, но уже сегодня формируется первый "пайплайн" потенциальных проектов. Сосредоточились на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре", – отметила глава украинского правительства.

Также Юлия Свириденко сообщила, что состоялось обсуждение "сотрудничества ради энергетической безопасности Европы".

Отметим, ранее сообщалось, что украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком направилась в Соединенные Штаты.



