У Трампа сделали мощное заявление: что теперь ждет РФ, если Путин не прекратит войну

Кравцев Сергей
Министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Вашингтоне заверил, что Штаты готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.
Скотт Бессент. Фото: из открытых источников
В американском ведомстве отметили, что Бессент "подтвердил готовность Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 с целью значительного усиления давления на Россию".
Вместе с тем Свириденко поблагодарила Бессента за "акцент на санкциях".
Кроме того Юлия Свириденко сообщила позитивную новость о том, что "Американско- украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать".
Также Юлия Свириденко сообщила, что состоялось обсуждение "сотрудничества ради энергетической безопасности Европы".
Отметим, ранее сообщалось, что украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком направилась в Соединенные Штаты.