У Трампа зробили потужну заяву: що тепер чекає на РФ, якщо Путін не припинить війну

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко у Вашингтоні запевнив, що Штати готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.

Скотт Бессент. Фото: із відкритих джерел

В американському відомстві зазначили, що Бессент "підтвердив готовність Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами G7 з метою значного посилення тиску на Росію".

"Він (Бессент – ред.) наголосив на необхідності європейських союзників посилити тиск не тільки на Росію, а й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину шляхом закупівлі російської нафти", – йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Водночас Свириденко подякувала Бессенті за "акцент на санкціях".

"Вдячна секретареві Бессенту за позицію працювати разом із країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти", – зазначила Юлія Свириденко.

Крім того, Юлія Свириденко повідомила позитивну новину про те, що "Американсько-український інвестиційний фонд відновлення вже почав працювати".

"Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший пайплайн потенційних проектів. Зосередилися на першочергових проектах у критичних мінералах, енергетиці та інфраструктурі", — зазначила глава українського уряду.

Також Юлія Свириденко повідомила, що відбулося обговорення "співпраці заради енергетичної безпеки Європи".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком вирушила до Сполучених Штатів.



