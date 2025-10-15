У Трампа зробили потужну заяву: що тепер чекає на РФ, якщо Путін не припинить війну

Рубрики
Кравцев Сергей
Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко у Вашингтоні запевнив, що Штати готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.
Скотт Бессент. Фото: із відкритих джерел
В американському відомстві зазначили, що Бессент "підтвердив готовність Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами G7 з метою значного посилення тиску на Росію".
Водночас Свириденко подякувала Бессенті за "акцент на санкціях".
Крім того, Юлія Свириденко повідомила позитивну новину про те, що "Американсько-український інвестиційний фонд відновлення вже почав працювати".
Також Юлія Свириденко повідомила, що відбулося обговорення "співпраці заради енергетичної безпеки Європи".
Зазначимо, раніше повідомлялося, що українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком вирушила до Сполучених Штатів.