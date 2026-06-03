У Трампа сделали настораживающее заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ: что известно

В Вашингтоне признают, что завершение войны в Украине путем военной победы маловероятно, однако в то же время подчеркивают: ключевым препятствием для мирного урегулирования остается отсутствие готовности сторон к компромиссам. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США.

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По его словам, американская сторона уже длительное время прилагает усилия для организации прямых переговоров между Украиной и Россией, а также для создания условий, которые могли бы способствовать дипломатическому завершению войны. Однако, как отметил Рубио, ожидаемого прогресса достичь пока не удалось.

Он подчеркнул, что наиболее сложной остается позиция России, которая, по его оценке, не демонстрирует готовность к уступкам, необходимым для установления устойчивого мира. Именно это, по мнению госсекретаря, существенно тормозит переговорный процесс и усложняет какие-либо договоренности.

Отдельно Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают рассматривать войну как конфликт, не имеющий военного решения. По его убеждению, прекращение боевых действий возможно исключительно из-за дипломатических механизмов и политических договоренностей.

Он также заверил, что Вашингтон и дальше готов участвовать в усилиях по достижению мира, оказывая поддержку в пределах своих возможностей. При этом США, по его словам, сохраняют четкую позицию в этом конфликте.

Рубио особо уточнил, что Соединенные Штаты не занимают нейтральную позицию: они продолжают поставлять вооружение Украине и одновременно поддерживают санкционное давление на Россию. Таким образом Вашингтон, по его словам, фактически определился со стороной в войне.

Портал "Комментарии" уже писал, что после сообщений об атаке беспилотников на Санкт-Петербург в российском информационном пространстве снова активизировалась ядерная риторика и угрозы в адрес Украины. Представители российских властей в очередной раз прибегли к заявлениям о возможном применении ядерного арсенала, пытаясь подчеркнуть так называемый "сдерживающий эффект".