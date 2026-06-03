У Трампа зробили насторожуючу заяву про мирну угоду між Україною і РФ: що відомо

У Вашингтоні визнають, що завершення війни в Україні шляхом військової перемоги є малоймовірним, однак водночас підкреслюють: ключовою перешкодою для мирного врегулювання залишається відсутність готовності сторін до компромісів. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників Конгресу США.

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За його словами, американська сторона вже тривалий час докладає зусиль для організації прямих переговорів між Україною та Росією, а також для створення умов, які могли б сприяти дипломатичному завершенню війни. Проте, як зазначив Рубіо, очікуваного прогресу досягти поки що не вдалося.

Він підкреслив, що найбільш складною залишається позиція Росії, яка, за його оцінкою, не демонструє готовності до поступок, необхідних для встановлення сталого миру. Саме це, на думку держсекретаря, суттєво гальмує переговорний процес і ускладнює будь-які домовленості.

Окремо Рубіо наголосив, що Сполучені Штати продовжують розглядати війну як конфлікт, який не має військового рішення. На його переконання, припинення бойових дій можливе виключно через дипломатичні механізми та політичні домовленості.

Він також запевнив, що Вашингтон і надалі готовий брати участь у зусиллях із досягнення миру, надаючи підтримку в межах своїх можливостей. При цьому США, за його словами, зберігають чітку позицію у цьому конфлікті.

Рубіо окремо уточнив, що Сполучені Штати не займають нейтральної позиції: вони продовжують постачати озброєння Україні та одночасно підтримують санкційний тиск на Росію. Таким чином, Вашингтон, за його словами, фактично визначився зі стороною у війні.

Портал "Коментарі" вже писав, що після повідомлень про атаку безпілотників на Санкт-Петербург у російському інформаційному просторі знову активізувалася ядерна риторика та погрози на адресу України. Представники російської влади вкотре вдалися до заяв про можливе застосування ядерного арсеналу, намагаючись підкреслити так званий "стримувальний ефект".