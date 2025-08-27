У Трампа сделали новое заявление о сроках урегулирования войны в Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Стив Уиткофф объяснил, что на этой неделе американская сторона организует встречи по урегулированию как украинско-российского, так и других конфликтов, вспомнив войну в Секторе Газа и конфликт между Израилем и Ираном.

"Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", – заявил Стив Уиткофф.

Также спецпосланник Дональд Трампа заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

"Я встречаюсь с украинцами на этой неделе… в Нью-Йорке", – отметил Стив Уиткофф.

Кроме того, Уиткофф назвал "важным сигналом" то, что мы продолжается ежедневный диалог с россиянами.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова озвучил угрозы введения масштабных экономических санкций против Российской Федерации в случае, если она не остановит военные действия против Украины. При этом он не назвал никаких новых четких терминов для реализации этого ультиматума. Выступление президента США прозвучало во время заседания кабинета министров в Белом доме.

"Это будет не мировая война, но это будет экономическая война. Это будет плохо для России", – заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что готов применить "очень жесткую тарифную систему", чтобы повлиять на развитие ситуации. Он также добавил, что ограничения могут быть направлены не только против России, но и против Украины, если не будет ощутимого прогресса в переговорах о мире.



