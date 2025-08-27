У Трампа сделали новое заявление о сроках урегулирования войны в Украине

Рубрики
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.
Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников
Стив Уиткофф объяснил, что на этой неделе американская сторона организует встречи по урегулированию как украинско-российского, так и других конфликтов, вспомнив войну в Секторе Газа и конфликт между Израилем и Ираном.
Также спецпосланник Дональд Трампа заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.
Кроме того, Уиткофф назвал "важным сигналом" то, что мы продолжается ежедневный диалог с россиянами.
Глава Белого дома подчеркнул, что готов применить "очень жесткую тарифную систему", чтобы повлиять на развитие ситуации. Он также добавил, что ограничения могут быть направлены не только против России, но и против Украины, если не будет ощутимого прогресса в переговорах о мире.