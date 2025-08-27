logo

BTC/USD

111351

ETH/USD

4611.6

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа сделали новое заявление о сроках урегулирования войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа сделали новое заявление о сроках урегулирования войны в Украине

Уиткофф заявил о встрече с представителями Украины на этой неделе и подчеркнул важность разговоров с русскими

27 августа 2025, 06:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

У Трампа сделали новое заявление о сроках урегулирования войны в Украине

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Стив Уиткофф объяснил, что на этой неделе американская сторона организует встречи по урегулированию как украинско-российского, так и других конфликтов, вспомнив войну в Секторе Газа и конфликт между Израилем и Ираном.

"Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", – заявил Стив Уиткофф.

Также спецпосланник Дональд Трампа заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

"Я встречаюсь с украинцами на этой неделе… в Нью-Йорке", – отметил Стив Уиткофф.

Кроме того, Уиткофф назвал "важным сигналом" то, что мы продолжается ежедневный диалог с россиянами.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова озвучил угрозы введения масштабных экономических санкций против Российской Федерации в случае, если она не остановит военные действия против Украины. При этом он не назвал никаких новых четких терминов для реализации этого ультиматума. Выступление президента США прозвучало во время заседания кабинета министров в Белом доме.

"Это будет не мировая война, но это будет экономическая война. Это будет плохо для России", – заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что готов применить "очень жесткую тарифную систему", чтобы повлиять на развитие ситуации. Он также добавил, что ограничения могут быть направлены не только против России, но и против Украины, если не будет ощутимого прогресса в переговорах о мире.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/ed/main-frame/news/68ae4341e544e/bookmark_v6news/%20https:/www.reuters.com/world/europe/witkoff-meet-ukrainians-new-york-this-week-says-talks-with-russia-ongoing-2025-08-27/
Теги:

Новости

Все новости