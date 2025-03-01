У Трампа сделали новое заявление о Зеленском и Украине: от чего теперь отказываются США

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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать реалии войны и пытается получить помощь без благодарности. США больше не будут финансировать конфликт без мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала в эфире "Fox News".
Кэролайн Ливитт. Фото из открытых источников
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что новая администрация США больше не готова безоговорочно финансировать конфликт, и теперь стремится достичь длительного мира.
Левитт отметила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете между лидерами возникло напряжение, поскольку Зеленский не смог принять реалии войны.
Она также обвинила Зеленского в том, что он не выразил достаточной благодарности за поддержку США и что из-за его действий не удалось подписать важное экономическое соглашение. Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается преданным мирным переговорам, но Зеленскому нужно изменить свое отношение, чтобы заключить соглашение.
Пресс-секретарь также уточнила, что Дональд Трамп четко дал понять, что ситуация осложнена из-за неуступчивости Владимира Зеленского, и что президент США не отступит, если речь идет об интересах американского народа.
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