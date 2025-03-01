У Трампа сделали новое заявление о Зеленском и Украине: от чего теперь отказываются США

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать реалии войны и пытается получить помощь без благодарности. США больше не будут финансировать конфликт без мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала в эфире "Fox News".

Кэролайн Ливитт. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что новая администрация США больше не готова безоговорочно финансировать конфликт, и теперь стремится достичь длительного мира.

Левитт отметила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете между лидерами возникло напряжение, поскольку Зеленский не смог принять реалии войны.

"Мы больше не собираемся просто выписывать пустые чеки на войну, которая идет очень далеко, без реального длительного мира. И это то, чего хочет президент", — заявила она.

Она также обвинила Зеленского в том, что он не выразил достаточной благодарности за поддержку США и что из-за его действий не удалось подписать важное экономическое соглашение. Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается преданным мирным переговорам, но Зеленскому нужно изменить свое отношение, чтобы заключить соглашение.

Пресс-секретарь также уточнила, что Дональд Трамп четко дал понять, что ситуация осложнена из-за неуступчивости Владимира Зеленского, и что президент США не отступит, если речь идет об интересах американского народа.

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