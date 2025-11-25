У Трампа срочно принялись переписывать мирный план для Украины: что стало главной причиной

После того, как были обнародованы детали "мирного плана" Трампа Белый дом столкнулся с внезапным кризисом из-за односторонних условий. По словам чиновников, близких к Белому дому, госсекретарю США Марко Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников и законодателей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что законодатели сообщили журналистам на конференции, что Рубио сообщил им, что на первоначальный проект повлиял некий россиянин, не назвав имени Дмитриева. Он также сообщил, что план включает в себя элементы, предложенные Умеровым и другими украинскими чиновниками.

Однако позже Рубио опроверг это утверждение.

"Автором мирного предложения являются США", — заявил он в заявлении.

При этом госсекретарь добавил, что это предложение основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины.

Рубио, Уиткофф и Кушнер в спешном порядке организовали встречу с украинскими и европейскими официальными лицами в Женеве и согласовали изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева, включая увеличение предельного размера украинских вооружённых сил и исключение положений, запрещающих членство Украины в НАТО. При этом они обещают, что окончательный мирный план обеспечит достижение основных целей Украины.

