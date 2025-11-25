У Трампа терміново почали переписувати мирний план для України: що стало головною причиною

Після того, як були оприлюднені деталі "мирного плану" Трампа, Білий дім зіткнувся з раптовою кризою через односторонні умови. За словами чиновників, близьких до Білого дому, держсекретареві США Марко Рубіо довелося відповідати на дзвінки розгніваних європейських чиновників та законодавців. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що законодавці повідомили журналістам на конференції, що Рубіо повідомив, що на початковий проект вплинув якийсь росіянин, не назвавши імені Дмитрієва. Він також повідомив, що план включає елементи, запропоновані Умеровим та іншими українськими чиновниками.

Однак пізніше Рубіо спростував це твердження.

"Автором мирної пропозиції є США", — заявив він у заяві.

При цьому держсекретар додав, що ця пропозиція ґрунтується на пропозиціях російської сторони. Але воно також ґрунтується на попередніх та поточних пропозиціях України.

Рубіо, Уіткофф і Кушнер поспішно організували зустріч з українськими та європейськими офіційними особами в Женеві та погодили зміни у плані, щоб зробити його більш прийнятним для Києва, включаючи збільшення граничного розміру українських збройних сил та виключення положень, що забороняють членство України в НАТО. При цьому вони обіцяють, що остаточний мирний план забезпечить досягнення основних цілей України.

