У Трампа только одна цель ради мира: президента США разнесли за циничный замысел

Президент США Дональд Трамп объявил о планах создать новый международный орган под названием "Совет мира". К участию в нем он уже пригласил ряд государств, включая страны Европы и Центральной Азии, однако для этого они должны оплатить значительную сумму – по сути, финансировать инициативу США. Такой подход свидетельствует о том, что для Трампа приоритетом является собственная выгода, а не глобальный мир, считает общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Фото: из открытых источников

"Сами Соединенные Штаты не будут вкладывать средства в этот проект. Это четко демонстрирует, что Трамп действует скорее как бизнесмен, нежели как президент государства, претендующего на роль мирового лидера", — подчеркнул он.

По словам Пинкуса, для того чтобы страна присоединилась к "Совету мира", ей придется заплатить США миллиард долларов. Таким образом, деньги не тратит Трамп, а собирает их для собственных целей. Он планирует привлечь сотни миллиардов долларов и частично направить их на восстановление Сектора Газа.

"Он зациклен на реализации своего соглашения и идеи достижения цели любой ценой. Это свидетельствует об отсутствии морали, неприсущей Америке", — отметил Пинкус.

Общественный деятель также добавил, что мораль в геополитике должна проявляться через честность, преданность, лояльность и защиту тех, кто стремится к свободе, независимости и демократии. Идея "Советы мира" показывает, что для Трампа это второстепенное: главное — контроль и финансовая выгода.

Как объясняет Financial Times, концепция "Совета мира" возникла из проекта по восстановлению Сектора Газа и должна была предусматривать контроль над процессом восстановления. Трамп пытается распространить эту модель на Украину, планируя обеспечить контроль и гарантии выполнения мирного плана. Однако пока орган еще не заработал, а Россия уже отвергла любые предложения. Издание делает вывод, что реализация инициативы США пока далека от практики.

