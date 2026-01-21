У Трампа лише одна мета заради миру: президента США рознесли за цинічний задум

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани створити новий міжнародний орган під назвою "Рада миру". До участі в ньому він уже запросив низку держав, включно з країнами Європи та Центральної Азії, однак для цього вони повинні сплатити значну суму – по суті фінансувати ініціативу США. Такий підхід свідчить про те, що для Трампа пріоритетом є власна вигода, а не глобальний мир, вважає громадський діяч і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

Фото: з відкритих джерел

"Самі Сполучені Штати не вкладатимуть коштів у цей проєкт. Це чітко демонструє, що Трамп діє радше як бізнесмен, ніж як президент держави, яка претендує на роль світового лідера", — наголосив він.

За словами Пінкуса, для того, щоб країна приєдналася до "Ради миру", їй доведеться заплатити США мільярд доларів. Таким чином, кошти не витрачає Трамп, а збирає їх для власних цілей. Він планує залучити сотні мільярдів доларів і частково спрямувати їх на відбудову Сектору Гази.

"Він зациклений на реалізації своєї угоди й ідеї досягнення мети будь-якою ціною. Це свідчить про відсутність моралі, що є непритаманним для Америки", — зазначив Пінкус.

Громадський діяч також додав, що мораль у геополітиці має проявлятися через чесність, відданість, лояльність і захист тих, хто прагне свободи, незалежності та демократії. Ідея "Ради миру" показує, що для Трампа це другорядне: головне — контроль та фінансова вигода.

Як пояснює Financial Times, концепція "Ради миру" виникла з проєкту щодо відновлення Сектору Гази і мала передбачати контроль над процесом відбудови. Трамп намагається поширити цю модель на Україну, плануючи забезпечити контроль і гарантії виконання мирного плану. Проте наразі орган ще не запрацював, а Росія вже відкинула будь-які пропозиції. Видання робить висновок, що реалізація ініціативи США поки далека від практики.

Як вже писали "Коментарі", троє людей загинули та двоє отримали поранення під час чергового терористичного акту російських окупантів у Запоріжжі. Напередодні ввечері місто атакували близько десяти дронів-камікадзе, серед яких були "Герань-2" та "Шахед". Один із безпілотників влучив у приватний сектор, спричинивши смерті людей, які просто намагалися дістатися додому.