США У Трампа умывают руки: какому союзнику Пентагон сократит помощь
У Трампа умывают руки: какому союзнику Пентагон сократит помощь

Основное бремя безопасности на Корейском полуострове должно взять на себя силы Южной Кореи, тогда как США переориентируются на Китай

24 января 2026, 10:10
Автор:
Кравцев Сергей

Министерство обороны США в новой оборонной стратегии закладывает переход к более ограниченной роли американских войск в сдерживании Северной Кореи, возлагая основную ответственность за противодействие угрозам КНДР на Южную Корею. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Пентагона по политике национальной обороны.

У Трампа умывают руки: какому союзнику Пентагон сократит помощь

Пентагон. Фото: из открытых источников

В стратегическом документе отмечается, что Сеул уже владеет достаточными военными и финансовыми ресурсами, чтобы играть ведущую роль в защите от возможных агрессивных действий Пхеньяна. Поддержка со стороны Соединенных Штатов будет оставаться "критически важной", однако ее формат станет более избирательным и гибким.

В настоящее время на территории Южной Кореи размещено около 28,5 тысяч американских военных. В то же время, Сеул активно усиливает собственную обороноспособность: в этом году оборонный бюджет страны вырос на 7,5%, а численность вооруженных сил достигает примерно 450 тысяч военнослужащих.

В Пентагоне отмечают, что перераспределение ответственности отвечает интересам США и позволяет обновить модель размещения американских сил на Корейском полуострове. Отдельно подчеркивается стремление сделать контингент США более мобильным для возможных сделок за пределами региона.

Документ также фиксирует ключевой приоритет Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе – сдерживание Китая и недопущение его доминирования над США и союзниками. Речь идет не об изменении режимов, а о достижении стабильного мира на условиях, приемлемых для обеих сторон.

Несмотря на то, что Тайвань прямо не упоминается, противостояние с Пекином остается центральным элементом новой стратегии, вызывающей беспокойство как в Сеуле, так и среди других союзников США в регионе.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп бросает вызов Путину: что произошло.




