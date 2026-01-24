У Трампа умивають руки: якому союзнику Пентагон скоротить допомогу

Міністерство оборони США у новій оборонній стратегії закладає перехід до більш обмеженої ролі американських військ у стримуванні Північної Кореї, покладаючи основну відповідальність за протидію загрозам з боку КНДР на Південну Корею. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ Пентагону щодо політики національної оборони.

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

У стратегічному документі зазначається, що Сеул уже володіє достатніми військовими та фінансовими ресурсами, аби відігравати провідну роль у захисті від можливих агресивних дій Пхеньяна. Підтримка з боку Сполучених Штатів залишатиметься "критично важливою", однак її формат стане більш вибірковим і гнучким.

Наразі на території Південної Кореї розміщено близько 28,5 тисячі американських військових. Водночас Сеул активно посилює власну обороноздатність: цього року оборонний бюджет країни зріс на 7,5%, а чисельність збройних сил сягає приблизно 450 тисяч військовослужбовців.

У Пентагоні наголошують, що перерозподіл відповідальності відповідає інтересам США та дозволяє оновити модель розміщення американських сил на Корейському півострові. Окремо підкреслюється прагнення зробити контингент США більш мобільним для можливих операцій за межами регіону.

Документ також фіксує ключовий пріоритет Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні – стримування Китаю та недопущення його домінування над США і союзниками. Йдеться не про зміну режимів, а про досягнення стабільного миру на умовах, які були б прийнятними для обох сторін.

Попри те що Тайвань прямо не згадується, протистояння з Пекіном залишається центральним елементом нової стратегії, що викликає занепокоєння як у Сеулі, так і серед інших союзників США в регіоні.

