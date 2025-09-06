У Трампа уверены, что скоро дожмут Индию: что стало известно

Индия через месяц или два сядет за стол переговоров, извинится перед США и попытается достичь торговой сделки. Такое заявление сделал министр торговли США Говард Лютник.

Говард Лютник. Фото: из открытых источников

Министр отметил, в случае с Индией стоит ожидать примерно такую же ситуацию, как с Канадой. Речь идет о том, что Оттава ввела ответные пошлины, после чего начался экономический спад, что заставило Канаду кардинально пересмотреть свою политику и отменить свои тарифы.

Говард Лютник напомнил, что канадский премьер Марк Карни был избран с лозунгом "локти вверх", что означало "давайте бороться с Америкой". Канадское правительство ввело ответные тарифы, но по факту все это было бравадой, и произошло то, что ВВП упал на 1,6%, безработица взлетела до 8%. В итоге Карни отменил ответные пошлины.

Министр торговли США считает, что все происходящее – это "бравада". Он говорит, что с одной "кажется, что приятно бороться с крупнейшим клиентом в мире". Однако по итогу бизнесы говорят своему государству: "Вы должны прекратить это и пойти заключить сделку с Америкой".

"Так что я думаю, да, через месяц или два... Индия сядет за стол переговоров, извинится и попытается заключить сделку с Дональдом Трампом, и Дональд Трамп сам решит, как ему поступить с Моди, и мы оставим это на его усмотрение. Ведь он президент, который говорит о заключении сделки", — подытожил Говард Лютник.

