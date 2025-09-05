Трамп сильно обиделся: что заявил об Индии и России

Индия и Россия все больше ориентируются на Китай, формируя более тесные отношения и общие перспективы сотрудничества. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что Индия и Россия фактически отошли в сторону Китая, который он описал, как "глубокую, темную и загадочную империю".

По его словам, эти страны теперь будут строить будущее вместе.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе", — отметил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп во время разговора с участниками заседания "коалиции решительных" заявил, что Европа должна полностью прекратить покупать российскую нефть и начать экономическое давление на Китай, чтобы способствовать миру в Украине. Об этом "CNN" сообщил неназванный чиновник Белого дома.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп после разговора по телефону в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний в Белом доме.

Американский лидер подтвердил, что он в самом деле намерен в ближайшее время созвониться с Путиным и тот диалог, который сложился у него с российским диктатором, по словам Трампа, его устраивает.

"Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна быть одной из самых легких... Вы знаете это чувство, когда думаешь, что будет легче. Оказывается, это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна быть легче, из-за моих отношений с Путиным, с Украиной и все остальное...", – отметил президент.



