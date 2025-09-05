Трамп сильно обиделся: что заявил об Индии и России

Рубрики
Индия и Россия все больше ориентируются на Китай, формируя более тесные отношения и общие перспективы сотрудничества. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома отметил, что Индия и Россия фактически отошли в сторону Китая, который он описал, как "глубокую, темную и загадочную империю".
По его словам, эти страны теперь будут строить будущее вместе.
Американский лидер подтвердил, что он в самом деле намерен в ближайшее время созвониться с Путиным и тот диалог, который сложился у него с российским диктатором, по словам Трампа, его устраивает.