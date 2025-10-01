logo

США У Трампа уже настоящая истерика из-за Нобелевской премии: президент США сделал громкое заявление
У Трампа уже настоящая истерика из-за Нобелевской премии: президент США сделал громкое заявление

Трамп утверждает, что смог не допустить развертывания как минимум семи международных войн.

1 октября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп убежден, что именно он заслуживает Нобелевской премии мира, и считает, что ее присуждение другому лицу станет "серьезным оскорблением" для Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Hill.

У Трампа уже настоящая истерика из-за Нобелевской премии: президент США сделал громкое заявление

Фото: из открытых источников

Во время выступления перед группой американских генералов и адмиралов, Трамп заявил, что ему удалось предотвратить не менее семи международных вооруженных конфликтов. По его словам, если сработает его план урегулирования войны между Израилем и ХАМАСом, это станет уже восьмым достижением в области мира.

"Если удастся реализовать этот план, то будет восемь конфликтов — восемь за восемь месяцев. Это невероятно. Ни один президент такого не делал", — подчеркнул Трамп.

Впрочем, он выразил сомнения, что получит Нобелевскую премию.

"Вручат ли ее мне? Конечно, нет. Они, как всегда, наградят кого-то, кто ничего не сделал. Возможно, какого-то автора книги о моем разуме — мол, как нужно мыслить, чтобы заканчивать войны. Премию дадут не тому, кто действует, а тому, кто пишет. Но если меня обойдут — это будет обидно для США, не для меня. ее заслуживает", — отметил президент.

Что такое Нобелевская премия мира?

Это одна из самых известных и престижных наград в мире, которую каждый год присуждают людям или организациям за особые заслуги в деле мира: уменьшение конфликтов, борьбу за права человека, разоружение и гуманитарные инициативы. Ее основал шведский изобретатель Альфред Нобель в конце XIX века.

Кандидаты на соискание премии выдвигаются разными организациями и экспертами. Окончательное решение принимает Норвежский нобелевский комитет. Торжественная церемония вручения проходит в Осло и сопровождается денежным вознаграждением, размер которого меняется каждый год.

Портал "Комментарии" уже писал, что большинство украинцев считают, что государство оказалось неготовым к масштабному нападению России в феврале 2022 года. Такие выводы сделаны на основе результатов всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Ответственность за это граждане делят между властью и обществом.



