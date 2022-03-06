logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Украины есть план действий на случай, если Зеленского убьют, – Блинкен
commentss НОВОСТИ Все новости

У Украины есть план действий на случай, если Зеленского убьют, – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление о президенте Украины

6 марта 2022, 20:50 comments1021
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Украинская власть имеет план на случай, если президент Украины Владимир Зеленский будет убит во время войны России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью в прямом эфире американской новостной программы Face the Nation.

У Украины есть план действий на случай, если Зеленского убьют, – Блинкен

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

“Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления – тем или иным способом. И я собираюсь остановиться на этом”, – заявил Блинкен в эфире программы.

Также американский госсекретарь похвалил президента Украины за лидерство. Блинкен подчеркнул, что Путин обречен на поражение, а Украина должна быть готова к тому, что агрессия "будет продолжаться некоторое время".

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты перешли в наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов. ночью близ Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили всеми возможными средствами огневого поражения противнику. Российские кафиры использовали налеты авиации и артиллерийские удары. В настоящее время продвижение русских войск вглубь на определенных границах не наблюдается.

Также "Комментарии" писали, что Арахамия назвал два проблемных вопроса в переговорах с РФ. Также Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как нужно преодолеть эти барьеры. Он заявил, что делегация Украины не готова идти на компромиссы по территориальной целостности нашего государства во время переговоров.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/facethenation/status/1500468417534566400
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!