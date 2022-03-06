У Украины есть план действий на случай, если Зеленского убьют, – Блинкен

Украинская власть имеет план на случай, если президент Украины Владимир Зеленский будет убит во время войны России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью в прямом эфире американской новостной программы Face the Nation.

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

“Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления – тем или иным способом. И я собираюсь остановиться на этом”, – заявил Блинкен в эфире программы.

Также американский госсекретарь похвалил президента Украины за лидерство. Блинкен подчеркнул, что Путин обречен на поражение, а Украина должна быть готова к тому, что агрессия "будет продолжаться некоторое время".

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты перешли в наступление на Запорожье. Противник ведет наступление в Запорожье силами до 3-х БТГр и с помощью авиации после перегруппировки и ввода части оперативных резервов. ночью близ Гуляйполя ВСУ обронялись и наносили всеми возможными средствами огневого поражения противнику. Российские кафиры использовали налеты авиации и артиллерийские удары. В настоящее время продвижение русских войск вглубь на определенных границах не наблюдается.

Также "Комментарии" писали, что Арахамия назвал два проблемных вопроса в переговорах с РФ. Также Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как нужно преодолеть эти барьеры. Он заявил, что делегация Украины не готова идти на компромиссы по территориальной целостности нашего государства во время переговоров.

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