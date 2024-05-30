У Вашингтона уже есть новые претензии к Украине: какие объекты в РФ хочет защитить

Украина в последнее время активизировала удары по российским системам раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении, что вызвало беспокойство в Вашингтоне, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

США

Издание отмечает, что Соединенные Штаты выразили опасения по поводу возможных последствий таких атак, поскольку они "могут серьезно обеспокоить Москву".

Анонимный американский чиновник сообщил журналистам, что США обеспокоены недавними ударами Украины по объектам раннего предупреждения о баллистических ракетах. Вашингтон выразил Киеву свою обеспокоенность в связи с двумя попытками атаковать радиолокационные станции, обеспечивающие противовоздушную оборону и предупреждение ядерных пусков со стороны Запада. Одна из этих атак нанесла ущерб радиолокационной станции в Армавире, на юго-востоке Краснодарского края России.

Американское чиновник отметил, что эти объекты не были задействованы в войне против Украины, но они чувствительны, поскольку Россия может считать, что ее стратегические силы сдерживания под угрозой, что может подорвать ее способность поддерживать ядерное сдерживание против США.

Впрочем, украинский чиновник, ознакомленный с ситуацией, заверил, что Россия использовала радиолокационные станции для мониторинга деятельности украинских военных, включая использование беспилотников и ракет. Он подтвердил, что за удары ответственно Главное управление разведки Министерства обороны Украины, целью которых было ослабление способности России отслеживать деятельность украинских военных на юге Украины.

Отмечается, что налетевший на радиолокационную станцию под Орском в Оренбургской области беспилотник пролетел более 1,7 тысячи километров, что делает этот удар одной из глубочайших попыток проникновения на российскую территорию. Украинский чиновник отказался сообщить, нанес ли этот удар по территории страны-агрессорки какой-либо вред.

Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, поражение российских систем раннего предупреждения даже частично может повлиять на стратегическую стабильность между США и Россией. Россия может воспринять уменьшение своей способности проявлять ядерную активность как угрозу, которая может создать проблемы.

Издание также сообщает, что некоторые эксперты были удивлены выбором целей Украины. Однако украинский чиновник пояснил, что Россия направила все свои возможности на войну против Украины, поэтому была избрана такая отдаленная цель.

Журналисты добавляют, чиновники США неоднократно выражали обеспокоенность атаками Киева по российской территории, иногда даже вмешиваясь в стадии планирования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина начала уничтожать ядерный щит России.



