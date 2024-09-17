У ВВС США серьезная проблема с истребителями: СМИ узнали детали

Истребитель F-35 Joint Strike Fighter, он же Lightning II, пережил немало турбулентности примерно за 30 лет с тех пор, как Пентагон впервые задумал разработку универсального истребителя-невидимки. Последний шторм – годовая заморозка в поставках новых реактивных самолетов американским военным – к счастью заканчивается. Но те повреждения, которые он принес, не прошли бесследно. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей статье для The Telegraph пишет аналитик Дэвид Экс.

Истребители. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что поставки восстановлены, но новые самолеты поступают медленно. И время, в частности для ВВС США, не могло быть хуже. Служба пытается получить новые самолеты, в то же время те самолеты, что есть, становятся устаревшими.

Идея, лежащая в основе JSF, заключалась в том, что различные его версии будут одинаково хорошо работать во время полетов с земли, с авианосцев и — благодаря короткому взлету и возможности вертикальной посадки — также с небольших штурмовых кораблей без катапульт или проводов остановки.

Так, более года назад американские военные, на сегодняшний день крупнейший покупатель F-35 стоимостью 100 миллионов долларов за экземпляр, заморозили поставки с техасского завода Lockheed Martin из-за проблем с тестированием новейшего программного обеспечения реактивных самолетов. Поставки только что дали "зеленый свет" — и не потому, что к программному обеспечению нет вопросов. Зато правительство США и Lockheed Martin пришли к компромиссному решению: временно снизили стандарт программного обеспечения.

Эксперт отметил, возможная смерть проекта NGAD оставит F-35 единственным истребителем-невидимкой, который производится или разрабатывается для ВВС США. Но из-за неоднократных задержек F-35 не поступает достаточно быстро, чтобы заменить старые Eagles, Falcons и Thunderbolt.

"Военно-воздушные силы США и другое авиационное оружие США имеют настоящую проблему", — резюмирует Экс.

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