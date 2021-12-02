Uber разрешит аудиозапись в такси: зачем нужна эта функция

Компания Uber Technologies Inc в четверг, 2 декабря, сообщила, что запустит дополнительную пилотную программу аудиозаписи в трех городах США, чтобы повысить безопасность, позволяя водителям отправлять записи поездок в Uber в случае нарушающих безопасность инцидентов. Об этом сообщает Reuters.

Автомобиль Uber – фото из открытых источников

В конце 2019 года Uber сообщил, что получил 6000 сообщений о сексуальных насилиях, произошло 107 смертельных аварий на дорогах. Функция записи предназначена для обеспечения водителей дополнительной безопасностью, если они чувствуют себя неудобно, и позволит пользователям предоставить доказательства того, как разворачивалась ситуация, — сказал Uber.

Функция аудиозаписи была запущена в Латинской Америке два года назад и доступна в 14 странах региона, но в первый раз запуск состоялся в Соединенных Штатах.

Как сообщил Uber, водители предупреждают о том, что у них есть возможность записывать поездку с помощью приложения, и могут отменить запись, если пассажирам неудобно.

Вице-президент Uber по управлению продуктами Сачин Кансал сказал, что компания применила уроки, извлеченные в Латинской Америке, для обеспечения конфиденциальности, прозрачности и удобства.

Зашифрованные записи хранятся в приложении Uber, и пользователи не могут их воспроизводить – сказал Кансал. Если произойдет инцидент по безопасности, пользователи, которые предоставляют отчет о нарушении безопасности, могут отправить запись квалифицированному персоналу Uber, который сможет его расшифровать.

"Мы ожидаем, что люди воспримут эту функцию. Поскольку мы учимся у этих городов и получаем отзывы, мы можем расширять функцию дальше ", – сказал Кансал.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Нидерландах суд признал таксистов Uber "сотрудниками": компания будет платить им зарплату.

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