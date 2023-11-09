Убийца полмиллиона человек: кандидатка в президенты США подвергла резкой критике Путина (ВИДЕО)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли во время дебатов резко раскритиковала президента России Владимира Путина за вторжение в Украину. Хейли называет Путина убийцей и призвала поддержать Украину в войне против России.

Кандидат в президенты США Никки Хейли. Фото из открытых источников

В США прошли третьи дебаты среди кандидатов в президенты от Республиканской Партии. Ярче всего на них выступила губернатор Южной Каролины Никки Хейли, раскритиковавшая своих коллег в нежелании поддерживать Украину и идти на уступки перед Путиным.

Ведущая дебатов спросила позицию Никки Хейли по поводу войны в Украине.

"Первое, что я вам скажу, это то, что мы все помним, что сделал этот бандит, когда он ворвался в Украину. Мы все знаем, что полмиллиона человек погибли из-за Путина", — сказала Хейли.

Кандидат в президенты США призвала предоставить больше оружия Украине для победы. Хейли раскритиковала Байдена, отметив, что если бы президент США отправил все необходимое оружие впервые, когда об этом попросили, то война была бы закончена.

Посмотреть видео с дебатов Никки Хейли, где она критикует Путина можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали кандидата в президенты , победе которого обрадуется Путин. Он озвучил скандальный план , согласно которому предлагает отдать России оккупированные части Украины, если Путин согласится прекратить союз с лидером КНР Си Цзиньпинем. Также "Комментарии" писали о республиканце Дональде Трампе, который во время своей президентской кампании попал в конфуз , связанный с Венгрией, Украиной и Россией. Соответствующее видео попало в сеть.