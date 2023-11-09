Убийца полмиллиона человек: кандидатка в президенты США подвергла резкой критике Путина (ВИДЕО)

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Slava Kot
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли во время дебатов резко раскритиковала президента России Владимира Путина за вторжение в Украину. Хейли называет Путина убийцей и призвала поддержать Украину в войне против России.
Кандидат в президенты США Никки Хейли. Фото из открытых источников
В США прошли третьи дебаты среди кандидатов в президенты от Республиканской Партии. Ярче всего на них выступила губернатор Южной Каролины Никки Хейли, раскритиковавшая своих коллег в нежелании поддерживать Украину и идти на уступки перед Путиным.
Ведущая дебатов спросила позицию Никки Хейли по поводу войны в Украине.
Кандидат в президенты США призвала предоставить больше оружия Украине для победы. Хейли раскритиковала Байдена, отметив, что если бы президент США отправил все необходимое оружие впервые, когда об этом попросили, то война была бы закончена.
Посмотреть видео с дебатов Никки Хейли, где она критикует Путина можно ниже:
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