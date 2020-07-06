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Главная Новости Мир США Убийство афроамериканца Флойда: отпустили еще одного подозреваемого экс-полицейского
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Убийство афроамериканца Флойда: отпустили еще одного подозреваемого экс-полицейского

За подозреваемого экс-полицейского Ту Тао внесли залог - 750 тысяч долларов

сегодня, 08:38
Автор:

Виолетта Комаровская
Убийство афроамериканца Флойда: отпустили еще одного подозреваемого экс-полицейского

Фото: Chris Landsberger, The Oklahoman-USA TODAY NETWORK

Еще одного подозреваемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда суд решил отпустить под залог. Бывший полицейский внес 750 тысяч долларов. Также он обязан появляться в суде, когда бы его ни вызвали. Об этом сообщает телеканал Fox 9. 

Всего в деле об убийстве Флойда фигурируют четверо экс-полицейских. Все они принимали участие в задержании афроамериканца, которого подозревали в использовании фальшивых денег. Один из правоохранителей - Дерек Шовин - применил удушающий прием. Он не ослабил его даже после того, как Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать. В результате, мужчина умер в карете скорой помощи. К слову, Шовина обвиняют в убийстве и он все еще находится за решеткой.

А вот троим остальным экс-полицейским разрешили внести залог. Их подозревают в подстрекательстве к убийству, но не считают непосредственными исполнителями. 

Ту Тао, который вышел на свободу ныне, не только заплатил 750 тысяч долларов, но и обязан соблюдать множество условий. В суде он должен появляться, как только его туда вызовут. В то же время, находясь на свободе, ему запрещено каким-либо образом общаться с родственниками погибшего Флойда. 

Напомним, что после того, как в Миннеаполисе был убит Джордж Флойд, по всей стране вспыхнули антиполицейские и антирасистские протесты. Вскоре подобные организовали и в других уголках планеты. В частности, "Комментарии" рассказывали, чем закончились протесты около американского посольства в Греции. 


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