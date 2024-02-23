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Убийство Навального: США готовят персональные санкции против Путина

Вашингтон готовит персональные санкции против российского диктатора

сегодня, 00:43
Автор:
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Марьян Ощановский
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В ответ на внезапную смерть в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального США введут персональные санкции против диктатора России Владимира Путина.

Убийство Навального: США готовят персональные санкции против Путина

США введут санкции против Путина. Фото из открытых источников

После встречи с супругой Юлией и дочерью Дарьей погибшего российского оппозиционера Джо Байден сообщил, что "завтра мы объявим о санкциях против Путина, ответственного за его (Навального – ред.) смерть".

Как известно, 22 февраля президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с супругой погибшего в российской тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального Юлией и его дочерью Дарьей. Американский президент выразил им соболезнования в связи с трагическим событием и выразил уверенность, что Юлия и Дарья вместе с большим количеством россиян, не поддерживающих политику диктатора Владимира Путина и его приспешников, продолжат дело Алексея Навального.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zcMVOeIZD5o
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