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Главная Новости Мир США Убийство сторонницы Трампа в Капитолии: в сети появилось шокирующее видео (18+)
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Убийство сторонницы Трампа в Капитолии: в сети появилось шокирующее видео (18+)

В результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США

сегодня, 22:02
Автор:

Павел Зинченко








В сети опубликовано видео момента выстрела в здании Капитолия США, в результате которого погибла Эшли Бэббит. Полицейский охраны Капитолия произвел выстрел практически в упор, когда женщина попыталась попасть внутрь.

Убийство сторонницы Трампа в Капитолии: в сети появилось шокирующее видео (18+)

ФОТО: Радио Sputnik

Отметим, ранее ряд американских СМИ заявили, что установили личность застреленной женщины. Она была идентифицирована как Эшли Бэббит. Женщина была ветераном ВВС США с 14-летним стажем и убежденной сторонницей президента Дональда Трампа.

Напомним, 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Байдена. После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. В ходе столкновений погибли четыре человека.

Позже Конгресс США возобновил работу после срочной эвакуации в результате захвата дома Капитолия сторонниками Дональда Трампа. В тот же день Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента.

Как сообщало издание "Комментарии", Меркель резко высказалась по поводу захвата Капитолия. В четверг канцлер Германии раскритиковала президента США Дональда Трампа за хаос и насилие в Капитолии США. Выступая на виртуальном мероприятии, организованном консервативной партией ХСС Баварии, канцлер заявила, что изображения сторонников Трампа, штурмующих Капитолий в среду, заставили ее "рассердиться и опечалиться". Меркель сказала: "Я глубоко сожалею, что президент Трамп не признавал своего поражения с ноября, и вчера снова отказался сделать это. Возникли сомнения в исходе выборов, и это создало атмосферу, которая сделала возможными события последней ночи".


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Источник: https://www.rupor.info/news/167976/poyavilos-video-ubiystva-storonnitsy-trampa-v-kapitolii-18-plus
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