Ученые исследовали, как COVID-19 распространяется в закрытом помещении

Американские ученые из Орегонского университета проводили эксперименты с больными коронавирусом, чтобы понять, как распространяется вирус в помещении. Исследования проводили профессор архитектуры Кевин Ван Ден Ваймеленберг, директор Института здоровья и окружающей среды и его аспиранты. Об этом сообщает medicalxpress.



Фото иллюстративное / Pixabay

Для эксперимента в помещении разместили необходимые инструменты и оборудование. Среди них пробоотборники воздуха, увлажнители, осушители воздуха, фильтры, приборы, улавливающие микрочастицы вируса.

Эксперимент длился два месяца, в нем приняли участие 11 молодых людей, у которых был положительный тест на COVID-19. Каждый день они заходили в помещение по очереди, где сидели, стояли, говорили, специально кашляли и бегали на беговой дорожке в течение трех часов.

Ежедневно исследователи измеряли количество вирусных частиц в воздухе, на поверхностях, в носу и рту участников исследования. Экспериментаторы хотели исследовать, как влияет на распространение вируса в помещении вентиляция, фильтры воздуха, влажность.



Было установлено, что в помещениях, где достаточная влажность воздуха, вирусные частицы быстрее оседают на поверхности. Для этого должна быть влажность воздуха не менее 40%. Также влажный воздух полезен для иммунной системы человека, поскольку помогает поддерживать слизистые здоровыми и влажными.

Поэтому следует включать вентиляцию и поддерживать влажность воздуха, чтобы вирус не задерживался долго в воздухе. Когда вирус опускается на поверхности, он становится менее заразным.

Также ученые выяснили, что разница между количеством вирусных частиц в воздухе на расстоянии 4 футов от субъектов и 11 футов достаточно невелика, а это значит, что вирус равномерно распространяется в помещении спустя некоторое время.

Как сообщал портал "Комментарии", американские ученые сообщили о первом выздоровлении женщины от ВИЧ.

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