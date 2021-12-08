Ученые США утверждают, что регулярное употребление марихуаны может ухудшить сон

Существует утверждение, что употребление каннабиса положительно влияет на сон. В то же время ученые сомневаются в этом. Об этом пишет американское медицинское издание CNN health. По словам специалиста по сну, старшего научного сотрудника RAND Corporation Венди Трокселя, это малоизученная, но важная область, поскольку многие люди все чаще используют каннабис как снотворное средство.

Марихуана - фото из открытых источников

"Нам действительно не хватает веских доказательств того, действительно ли каннабис способствует улучшению сна" — добавила ученая.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале BMJ показало, что взрослые, употребляющие марихуану более 20 дней в месяц, на 64% чаще спят менее шести часов в сутки и на 74% чаще спят дольше девяти часов. В то время, как оптимальная продолжительность сна должна составлять 7-8 часов в сутки.

“Пациенты тратят деньги, время и ресурсы, чтобы получить каннабис как можно быстрее с целью улучшения сна, но мы должны делать все, чтобы наши пациенты могли принимать лучшие решения по своему здоровью” – считает Карим Ладха, ученый Университета Торонто.

Напомним, многие наркотики в Украине продаются вполне легально. Например, табак — кто хотя бы раз бросал курить, тот знает, какая это страшная привычка. Об алкоголе и говорить не стоит. Кроме того, есть кофе, который можно купить на любом перекрестке, а "кофеиновая ломка" тоже очень неприятная вещь. К тому же чрезмерное употребление кофе существенно ухудшает состояние здоровья.

В конце концов, есть работа — у трудоголиков даже она вызывает зависимость. Однако совсем скоро легальных наркотиков в Украине формально может стать больше. Формально. Что происходит на самом деле уже сейчас, разбирались "Комментарии". "Повадится журавль в бабьих конопли" Еще в 30-е годы XX века Украина была лидером среди республик СССР по изготовлению изделий из конопли: пеньки, конопляного масла и тому подобное. У нас практически идеальные условия для выращивания таких культур как конопля. И лишь сравнительно недавно украинцы открыли для себя и другие свойства каннабиса (вопрос о том, что курили казаки в трубках для историков не является дискуссионным). И не все украинцы: еще живо поколение, представители которого не задумываются, зачем бабе с народной песни были нужны конопли.

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