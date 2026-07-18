Удар по санкциям против Кремля: демократы заблокировали главный антироссийский законопроект

В Конгрессе США неожиданно возникло серьезное сопротивление законопроекту о жестких санкциях против России, который разработал ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Против документа выступили представители Демократической партии, заявив, что он несет риски не только для Москвы, но и американской экономики.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

С соответствующим заявлением выступили конгрессмены Дон Байер и Брэд Шнайдер. По их словам, проблема заключается не в санкциях против России, а в том, что законопроект фактически возвращает президенту США право самостоятельно вводить масштабные торговые пошлины в отношении других государств.

Одной из ключевых норм документа является возможность установления 100-процентной пошлины для стран, продолжающих покупать российские нефть, газ и другие энергоносители. После решения Верховного суда США, которое ограничило полномочия президента по введению глобальных тарифов, именно этот законопроект может стать новым юридическим основанием для восстановления таких механизмов.

Демократы подчеркивают, что поддерживают ужесточение санкционного давления на Россию и ее союзников, однако считают нынешнюю редакцию документа неприемлемым.

По их мнению, предложенный механизм может спровоцировать новую глобальную торговую войну, повысить расходы американских потребителей и одновременно ограничить возможности Конгресса контролировать тарифную политику президента.

Байер и Шнайдер призвали рассмотреть другие законодательные инициативы по поддержке Украины, уже внесенные в Конгресс. Они убеждены, что именно они способны более эффективно усилить давление на Кремль, не создавая дополнительных рисков для экономики США и международной торговли.

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