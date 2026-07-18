Удар по санкціях проти Кремля: демократи заблокували головний антиросійський законопроєкт

У Конгресі США несподівано виник серйозний опір законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, який розробив нині покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Проти документа виступили представники Демократичної партії, заявивши, що він несе ризики не лише для Москви, а й для американської економіки.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

З відповідною заявою виступили конгресмени Дон Байєр та Бред Шнайдер. За їхніми словами, проблема полягає не у санкціях проти Росії, а в тому, що законопроєкт фактично повертає президентові США право самостійно запроваджувати масштабні торговельні мита щодо інших держав.

Однією з ключових норм документа є можливість встановлення 100-відсоткового мита для країн, які продовжують купувати російські нафту, газ та інші енергоносії. Після рішення Верховного суду США, яке обмежило повноваження президента щодо запровадження глобальних тарифів, саме цей законопроєкт може стати новою юридичною підставою для відновлення таких механізмів.

Демократи наголошують, що підтримують посилення санкційного тиску на Росію та її союзників, однак вважають нинішню редакцію документа неприйнятною.

На їхню думку, запропонований механізм може спровокувати нову глобальну торговельну війну, підвищити витрати для американських споживачів і водночас обмежити можливості Конгресу контролювати тарифну політику президента.

Байєр і Шнайдер закликали розглянути інші законодавчі ініціативи щодо підтримки України, які вже внесені до Конгресу. Вони переконані, що саме вони здатні ефективніше посилити тиск на Кремль, не створюючи додаткових ризиків для економіки США та міжнародної торгівлі.

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