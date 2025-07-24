Президент США Дональд Трамп намерен лично принимать решения по поводу введения санкций против России из-за войны, которую та развязала против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Президент находится в тесном контакте со своими союзниками в Сенате, особенно с Линдси Грэмом, по этому вопросу. Он всегда подчеркивал, что является президентом. Он с самого начала глубоко вовлечен в этот конфликт, и поэтому любые решения по поводу санкций, он хочет оставить за собой", — отметила спикер.

По словам представителя Белого дома, решение вопроса по поводу введения санкций против РФ – это полномочие и право Дональда Трампа, как президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп установил России 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной, пригрозив в случае невыполнения введением дополнительных пошлин и жестких санкций. В ответ на это спикер Палаты представителей Майк Джонсон принял решение временно отложить рассмотрение законопроекта о санкциях против России, избегая поднятия этого вопроса до истечения установленного срока, сообщает Reuters.

Джонсон обсудил эту позицию с другими конгрессменами, отметив, что и Палата представителей и Сенат соглашаются с необходимостью дать время на реализацию шагов, предусмотренных администрацией президента, министерством обороны и Пентагоном. Он подчеркнул, что важно дождаться результатов этих действий, чтобы оценить их эффективность.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские чиновники продолжают повторять пропагандистские нарративы, что санкции Запада не влияют на российскую экономику. Мол, Москва уже получила иммунитет и адаптировалась к жизни в условиях ограничительных мер. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.



