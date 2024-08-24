Удары американским оружием по РФ: в Белом доме уточнили свою позицию

США ведут с Украиной переговоры относительно использования американского оружия для ударов по территории России, однако пока ограничения остаются неизменными. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

На фоне слухов о применении HIMARS в Курской области Кирби задали вопрос, свидетельствует ли это о том, что США расширили возможность для Украины использовать американское оружие для ударов по РФ.

Кирби в ответ сказал, что информацию об ударах РСЗО HIMARS по объектах в Курской области подтвердить не может, однако отметил, что пока никаких изменений в указаниях, где и как украинцы могут использовать оружие США, не было.

В то же время он заявил, что США постоянно обсуждают с украинским руководством действия ВСУ на фронте.

"Им (украинцам – ред.) разрешено использовать материалы, предоставленные США, для защиты от российской агрессии. И как вы знаете, президент разрешил им использовать американские боеприпасы для ударов через границу. Но мы все еще ведем с ними переговоры. У меня нет никаких политических предпочтений, о которых я мог бы сегодня говорить, и, конечно, никаких новых политических решений, которые были приняты", — отметил Джон Кирби.

Читайте также на портале "Комментарии" — у западных партнеров Украины до сих пор нет четкой стратегии в отношении России, колеблясь между так называемым контролем эскалации и более решительными действиями. Это, в частности, влияет на их решение о предоставлении Украине разрешения использовать дальнобойное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ, сказал в эфире Freedom доктор политических наук Игорь Петренко.



