Украина все больше разочаровывается из-за ограничений, наложенных администрацией президента США Джо Байдена на использование американского оружия для ударов по целям на территории России. Президент Украины Владимир Зеленский вскоре получит последнюю возможность убедить Байдена изменить свою позицию.

Джо Байден и Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как сообщает The Economist , в мае США сняли полный запрет на удары по целям в России, позволив Украине использовать оружие для атаки на российские войска, которые готовились к наступлению на Харьков. Это изменило предыдущую политику Вашингтона, когда был запрет на использование американского оружия для ударов по российской территории, поскольку это могло спровоцировать эскалацию со стороны Кремля.

Однако новые ограничения были введены по другим причинам. Среди них – желание не навредить предстоящей перезагрузке отношений с Москвой. Кроме того, американские чиновники считают, что позволить Украине использовать системы ATACMS, имеющие большую дальность действия, не изменит ситуацию стратегически, поскольку Россия переместила значительную часть своей техники вне зоны досягаемости этих ракет.

Также США запретили Великобритании и Франции разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow/Scalp вне украинской территории из-за наличия американских компонентов в этих ракетах.

По мнению экспертов, эти ограничения необоснованны. Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что нет никаких нравственных или юридических причин для запрета атаковать российские цели. Он также отметил, что администрация Байдена руководствуется советами чиновников, ранее ошибавшихся в отношении России, и призвал пересмотреть политику.

У Зеленского будет возможность обсудить ситуацию с Байденом во время встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Между тем, Украина активно разрабатывает собственное дальнобойное оружие, что добавляет аргументов для получения разрешения на использование большего количества западных ракет для атак по российским целям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился к 4 странам-партнерам . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия может повлиять на исход войны в Украине. По словам президента, это будет еще один шаг, чтобы принудить Россию к справедливому миру.