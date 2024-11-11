Удивительная тенденция после выборов в США: американцы массово начали покупать один товар

После объявления результатов выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, американцы массово заинтересовались двумя известными книгами антиутопиями — "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и "1984" Джорджа Орвелла. По данным Amazon, эти книги стремительно поднялись в рейтингах продаж: только за сутки "Рассказ служанки" поднялся с 209 позиции до третьей и быстро оказался среди бестселлеров. Книга "1984" также выросла в продажах на 250%.

Дональд Трамп

Действия романа "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд проходит в альтернативных Соединенных Штатах и описывает тоталитарное теократическое государство, где все права женщин сведены к минимуму. Женщины в частности обязаны рожать детей для элитных семей. История описывает общество, где свобода слова подвергается цензуре, а граждане теряют большинство своих прав.

Книга "1984" Джорджа Орвелла описывает тоталитарный режим, контролирующий все аспекты жизни людей, вплоть до их мнений. Описанное в романе правительство использует пропаганду и слежку, чтоб держать людей под своим контролем, а также принуждает их подчиняться твердым идеологическим требованиям.

Интерес к романам антиутопиям быстро растет в периоды политической нестабильности, они отражают страхи перед возможными социальными и политическими изменениями. Эти книги становятся своеобразным способом анализа и критики современности, что помогает людям лучше осмыслить текущие события и риски. Таким образом, общество описано в романах "Рассказ служанки" и "1984", погружает читателя в антиутопический мир, который, кажется, пересекается со современными политическими реалиями, что и объясняет высокий спрос на книги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, книга о тоталитарном режиме стала самой популярной в России.

Также "Комментарии" писали о том, что после выборов в США американцы начали активно искать запросы о том, как покинуть Соединенные Штаты. Кроме того, дочь Илона Маска заявила, что хочет сбежать из США.