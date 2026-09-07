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Уиткофф сделал ставку на переговоры с Путиным: у Трампа назвали условие для мира

Спецпосланник США заявил о «значительном прогрессе» в Москве и намекнул на возможное объявление о трехсторонней встрече

7 сентября 2026, 06:58
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты продолжают настаивать на дипломатическом урегулировании войны между Украиной и Россией. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил в Киеве, что Вашингтон считает коммуникацию с Москвой необходимым условием для достижения мира.

Уиткофф сделал ставку на переговоры с Путиным: у Трампа назвали условие для мира

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Виткофф подчеркнул, что администрация Дональда Трампа стремится именно к дипломатическому, а не военному завершению конфликта. По его словам, именно поэтому он прибыл в украинскую столицу вместе с Джаредом Кушнером.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским у Виткоффа спросили, готов ли Владимир Путин согласиться на трехстороннюю встречу с участием Зеленского и Трампа.

Американский представитель заявил, что Вашингтон рассчитывает на дальнейший прогресс в этом направлении. По его словам, во время переговоров в Москве американская сторона услышала новые идеи, часть которых обсудили впоследствии и в Киеве.

Виткофф также сообщил, что к консультациям присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. По его словам, это должно усилить совместные дипломатические усилия.

В то же время, спецпосланник Трампа признал, что переговоры остаются чрезвычайно сложными. Он отметил, что для урегулирования сторонам придется искать компромиссы и сужать круг разногласий.

Виткофф также заявил, что администрация Трампа уже помогла завершить по меньшей мере девять конфликтов в разных частях света, и выразил надежду на новые дипломатические договоренности.

Таким образом Вашингтон фактически подтверждает готовность поддерживать прямой диалог с Москвой, рассматривая его как необходимый элемент возможного мирного процесса. В то же время, конкретного решения о прекращении войны стороны пока не достигли.

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